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Ускоряем сушку белья: семь простых и эффективных способов

2:02
Недвижимость

Сушка белья может быть длительным процессом, особенно если в помещении высокая влажность. Мы подготовили несколько простых советов, которые помогут ускорить этот процесс.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья
  1. Усиленный отжим. Перед тем как развесить белье, убедитесь, что оно хорошо отжато. Если ваша стиральная машина имеет функцию дополнительного отжима, воспользуйтесь ею. Чем меньше воды останется в ткани, тем быстрее она высохнет.
  2. Использование махрового полотенца. После стирки оберните влажную вещь сухим махровым полотенцем и слегка отожмите. Полотенце впитает лишнюю влагу, ускоряя процесс сушки.
  3. Применение фена или утюга. Для небольших и нетолстых вещей можно использовать фен или утюг. Прогладьте вещь через сухое полотенце, а затем продолжите сушку феном. Этот метод особенно хорош для мелких предметов одежды.
  4. Рис для впитывания влаги. Если у вас мало времени, положите небольшую вещь в герметичный контейнер с сырым рисом. Рис быстро впитает влагу, оставляя ткань почти сухой.
  5. Использование вентилятора или обогревателя. Направленный поток воздуха от вентилятора или теплый воздух от обогревателя значительно уменьшают время сушки.
  6. Пакет с воздухом. Положите вещь в плотный пакет, оставьте небольшое отверстие и надуйте его феном с горячим воздухом. В пакете образуется своеобразный эффект бани, ускоряющий процесс сушки ткани.
  7. Правильное развешивание вещей. Развешивайте вещи свободно, оставляя между ними достаточное расстояние. Хорошая циркуляция воздуха ускоряет испарение влаги. Плотные вещи, такие как джинсы, лучше подвешивать за пояс, что позволяет воде стекать вниз.


Следуя этим простым советам, вы сможете значительно ускорить процесс сушки белья.

Уточнения

Сушка — процесс принудительного удаления жидкости (чаще всего влаги/воды, реже иных жидкостей, например, летучих органических растворителей) из веществ и материалов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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