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5 лучших способов избавиться от плесени в ванной комнате

3:28
Недвижимость

Плесень — не только неприятный и опасный для здоровья «гость» в вашем доме, но и настоящий кошмар для владельцев ванных комнат. Почему? Потому что влага, слабая вентиляция и постоянная смена температурных режимов — идеальные условия для размножения грибка. А избавиться от него порой оказывается не так-то просто.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Плесень: кто она и где ей лучше всего жить

Плесень — это сложные грибы, которые на первый взгляд могут показаться мелкими пятнами, но на самом деле имеют очень сложную структуру. В некоторых случаях они могут проникать в поры отделочных материалов, делая их трудноудаляемыми.

Грибки предпочитают влажные места с плохой циркуляцией воздуха. В ванных комнатах они чувствуют себя как дома. Особенно если температура в помещении колеблется от 18 до 22°C. Плесень может быть разной: например, есть виды, которым идеально подходит холод (психрофилы), а есть те, которые растут только в жарких условиях (термофилы).

Виды плесени в ванной комнате

  • Мезофилы — наиболее распространённые, живут при температуре 18-22°C.
  • Психрофилы — обитают при низких температурах (от 0 до 10°C).
  • Термофилы — любят жару, предпочитают температуру 37-45°C.

Плесень в ванной — это не только эстетическая проблема. Грибок может повлиять на здоровье, вызывать аллергию, а в некоторых случаях — даже заболевания дыхательных путей. Поэтому, чтобы решить проблему, нужно подходить комплексно.

Как вывести плесень в ванной

Обычная уборка с мокрой тряпкой — это не решение проблемы. Чтобы избавиться от грибка, нужно использовать эффективные средства, способные уничтожить не только внешнюю, но и внутреннюю часть грибницы, которая глубоко проникла в материалы.

Споры плесени могут переходить в спящий режим при низких температурах, так что мороз не поможет. Чтобы избавиться от грибка с помощью тепла, нужны высокие температуры. Например, для уничтожения мезофилов требуется температура 120°C в течение 20 минут.

Но важно не только удалить грибок, но и создать такие условия, чтобы он не вернулся. Для этого в ванной должно быть:

  • Снижение влажности (не более 5% в материалах);
  • Влажность воздуха — более 60%;
  • Температурный режим — 20-25°C.
  • Также стоит установить качественную вентиляцию и полотенцесушитель.

Какие средства помогут

Для борьбы с плесенью можно использовать как промышленную химию, так и народные средства. Однако, работая с химией, важно помнить о защите: респираторы и перчатки обязательны. Среди популярных препаратов:

  • Cillit Bang — для борьбы с черной плесенью, но с сильным запахом хлора.
  • DEC «Неохим» — спрей, который эффективно уничтожает грибок.
  • Mellerud — немецкое средство на основе активного кислорода.
  • PROSEPT Bath Fungi — российский щелочной препарат.
  • Спрей Bagi «Антиплесень» — израильский продукт.
  • Антисептические грунтовки — они помогают предотвратить появление грибка после его удаления.

Не забывайте о профилактике!

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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