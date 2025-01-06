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Советы по расчету всех расходов при покупке квартиры

2:12
Недвижимость

Когда мы покупаем квартиру, кажется, что основные расходы понятны — стоимость жилья и, возможно, ипотека. Но на самом деле, покупка недвижимости часто связана с рядом дополнительных платежей, о которых не всегда задумываются. Одни из них обязательны, другие — по желанию. Давайте разберемся, какие расходы вас могут ожидать.

"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком
Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Обязательные расходы

  • Госпошлина за регистрацию права собственности — эта оплата в размере 2000 рублей становится обязательной сразу после заключения договора с застройщиком. Ее нужно уплатить для регистрации вашего права на квартиру или земельный участок.
  • Госпошлина за регистрацию договора долевого участия — она составляет 350 рублей для физических лиц и также должна быть оплачена при оформлении сделки.
  • Страховка — если вы покупаете жилье с использованием ипотеки, страховка становится неотъемлемой частью процесса. В зависимости от суммы страхования, она может составлять от 10 000 до 100 000 рублей в год.
  • Услуги оценщика — если вы приобретаете квартиру в сданном доме, вам придется оплатить услуги оценочной компании. Сумма этого расхода варьируется, но стоит учитывать этот момент при планировании бюджета.

Необязательные расходы

Кроме обязательных платежей, могут возникнуть и дополнительные расходы, которые не обязательны, но могут улучшить процесс покупки:

  • Приемка квартиры — если вы хотите провести детальную проверку состояния квартиры, услуга по приемке жилья поможет выявить дефекты. Обычно ее стоимость составляет около 5000 рублей.
  • Авансовый платеж — это оплата для бронирования конкретной квартиры. Сумма аванса может варьироваться от 30 000 рублей до 1,5-2% от стоимости жилья и обычно включается в общую цену квартиры.
  • Ипотечный консультант — если вы не уверены в процессе оформления ипотеки, можно обратиться за консультацией. Стоимость этой услуги зависит от компании и набора опций, которые она предлагает.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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