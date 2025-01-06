Важные шаги для объединения двух квартир в одну

В поисках большего пространства многие владельцы квартир решаются на масштабную перепланировку — объединение двух смежных жилых помещений в одно. Такая идея особенно популярна среди тех, кто покупает жилье в новостройках эконом и комфорт-класса, где площади часто ограничены. Но как это сделать правильно и не столкнуться с юридическими и строительными проблемами? Давайте разберемся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

1. Разрешение на перепланировку — обязательное условие

Не важно, объединяете ли вы квартиры на одном этаже или на разных — всегда потребуется разрешение на проведение перепланировки. В частном доме можно действовать без согласований, но в многоквартирном — это обязательно. Если вы начнете работы без нужных документов, возможны серьезные последствия:

Государственная жилищная инспекция может подать в суд.

Вас могут заставить вернуть все в исходное состояние.

В случае нанесения ущерба соседям можно получить уголовное дело.

Проблемы возникнут и при продаже квартиры с несанкционированной перепланировкой.

2. Какие документы нужны

Для того чтобы перепланировка была официальной, необходимо подготовить пакет документов:

Технические паспорта и кадастровые планы обеих квартир.

Поэтажный план здания.

Справка из Домовой книги.

Справки об отсутствии долгов по коммуналке.

Выписка из ЕГРН.

Согласие всех собственников на объединение.

Дополнительно желательно получить нотариально заверенное согласие соседей, хотя оно и не является обязательным. Однако, если с соседями возникнут споры, этот документ поможет избежать больших проблем.

3. Когда могут отказать в объединении

Существует ряд причин, по которым вашу просьбу могут отклонить:

Если перепланировка затронет несущие стены.

Перемещение мокрых точек (кухня, ванная) в помещения, не предназначенные для этого.

Если создаются неудобства для других жильцов.

Снижение жилой площади.

Отсутствие согласия от несовершеннолетних собственников.

4. Шаги для легализации перепланировки

Процесс объединения квартир — это не только подготовка документов, но и целый путь по инстанциям:

Местное управление архитектуры или межведомственная комиссия оценят возможность перепланировки. В случае одобрения, следующий этап — проектный институт, где разрабатывается план переустройства. После завершения работ необходимо вызвать архитектурно-проектную комиссию для проверки. С полученным разрешением нужно обратиться в БТИ для получения нового технического паспорта. Финальный этап — регистрация в Росреестре и открытие нового лицевого счета в управляющей компании.

В некоторых случаях, например, если между квартирами есть смежный балкон, можно обойтись без сложной перепланировки и согласований.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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