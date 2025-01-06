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Важные шаги для объединения двух квартир в одну

Недвижимость

В поисках большего пространства многие владельцы квартир решаются на масштабную перепланировку — объединение двух смежных жилых помещений в одно. Такая идея особенно популярна среди тех, кто покупает жилье в новостройках эконом и комфорт-класса, где площади часто ограничены. Но как это сделать правильно и не столкнуться с юридическими и строительными проблемами? Давайте разберемся.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

1. Разрешение на перепланировку — обязательное условие

Не важно, объединяете ли вы квартиры на одном этаже или на разных — всегда потребуется разрешение на проведение перепланировки. В частном доме можно действовать без согласований, но в многоквартирном — это обязательно. Если вы начнете работы без нужных документов, возможны серьезные последствия:

Государственная жилищная инспекция может подать в суд.
Вас могут заставить вернуть все в исходное состояние.
В случае нанесения ущерба соседям можно получить уголовное дело.
Проблемы возникнут и при продаже квартиры с несанкционированной перепланировкой.

2. Какие документы нужны

Для того чтобы перепланировка была официальной, необходимо подготовить пакет документов:

  • Технические паспорта и кадастровые планы обеих квартир.
  • Поэтажный план здания.
  • Справка из Домовой книги.
  • Справки об отсутствии долгов по коммуналке.
  • Выписка из ЕГРН.
  • Согласие всех собственников на объединение.

Дополнительно желательно получить нотариально заверенное согласие соседей, хотя оно и не является обязательным. Однако, если с соседями возникнут споры, этот документ поможет избежать больших проблем.

3. Когда могут отказать в объединении

Существует ряд причин, по которым вашу просьбу могут отклонить:

  • Если перепланировка затронет несущие стены.
  • Перемещение мокрых точек (кухня, ванная) в помещения, не предназначенные для этого.
  • Если создаются неудобства для других жильцов.
  • Снижение жилой площади.
  • Отсутствие согласия от несовершеннолетних собственников.

4. Шаги для легализации перепланировки

Процесс объединения квартир — это не только подготовка документов, но и целый путь по инстанциям:

  1. Местное управление архитектуры или межведомственная комиссия оценят возможность перепланировки.
  2. В случае одобрения, следующий этап — проектный институт, где разрабатывается план переустройства.
  3. После завершения работ необходимо вызвать архитектурно-проектную комиссию для проверки.
  4. С полученным разрешением нужно обратиться в БТИ для получения нового технического паспорта.
  5. Финальный этап — регистрация в Росреестре и открытие нового лицевого счета в управляющей компании.

В некоторых случаях, например, если между квартирами есть смежный балкон, можно обойтись без сложной перепланировки и согласований.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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