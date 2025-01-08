5 эффективных советов, как сэкономить потребление энергии

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Освещение

Замените традиционные лампы накаливания на энергоэффективные светодиодные или компактные люминесцентные лампы. Эти лампы потребляют значительно меньше энергии и имеют более длительный срок службы. Кроме того, возьмите за привычку выключать свет, когда он не используется, и по возможности используйте естественный дневной свет.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лампочка на потолке

Умный термостат

Установите программируемый или умный термостат, который позволяет устанавливать различные температурные графики в течение дня. Регулируйте температуру, чтобы экономить энергию, когда вас нет дома или во время сна.

Воспользуйтесь энергосберегающими функциями термостата, чтобы оптимизировать комфорт и уменьшить количество ненужного нагрева или охлаждения.

Отопление и охлаждение

Обеспечьте надлежащую изоляцию в своем доме, чтобы свести к минимуму потери тепла зимой и поступление тепла летом. Загерметизируйте сквозняки вокруг окон и дверей, чтобы поддерживать постоянную температуру в помещении.

Энергоэффективные приборы

При покупке новой бытовой техники выбирайте энергоэффективные модели с высоким рейтингом энергоэффективности. Эти приборы спроектированы таким образом, чтобы потреблять меньше энергии, обеспечивая при этом ту же функциональность. Кроме того, отключайте или выключайте приборы, когда они не используются, чтобы предотвратить потребление энергии в режиме ожидания.

Приготовление пищи

Готовьте с учетом энергоэффективности. Используйте небольшие приборы, такие как микроволновые печи, тостеры или индукционные варочные панели, для небольших приемов пищи вместо того, чтобы нагревать полноразмерную духовку.

Подбирайте размер кастрюли или сковороды в соответствии с конфоркой или нагревательным элементом, чтобы избежать траты лишней энергии. Кроме того, используйте крышки на кастрюлях и сковородах, чтобы сократить время приготовления пищи и потери энергии.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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