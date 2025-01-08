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Как правильно хранить белые вещи? Соблюдайте эти правила, иначе изделия пожелтеют

1:01
Недвижимость

Как правильно хранить белую одежду

Храните белые вещи отдельно от других вещей, чтобы предотвратить их пожелтение или перенос красителя с более яркой одежды.

Гардероб
Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гардероб

Кроме того, белая одежда может пожелтеть из-за спреев, парфюмерии, органических частиц, плохой уборки. Не храните белую одежду в пластиковых пакетах или контейнерах, так как это ограничит поток воздуха и вызовет пожелтение.

Вместо пакетов для химчистки, пластиковых пакетов для одежды или пластиковых контейнеров для хранения выбирайте защитные пакеты или контейнеры из льна или хлопка.

Также предотвратить пожелтение белой одежды можно, стирая белую одежду отдельно от цветных или темных тканей. Используйте для стирку теплую или горячую воду. Вы также можете добавить пищевую соду и моющее средство в свою порцию белого белья. Размещайте в шкафу только полностью сухую одежду.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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