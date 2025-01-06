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Домашние лайфхаки для чистки канализации

1:53
Недвижимость

Проблема засорения канализации знакома многим. Кажется, это мелочь, но она может доставить массу неудобств:

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив
  • медленный слив воды, 
  • неприятный запах из труб 
  • раздражающее бульканье.

Химические средства для чистки труб — вариант, но не единственный. Существуют простые, недорогие и экологичные способы, которые легко применить в домашних условиях.

Лимонная кислота — ваш помощник

Лимонная кислота — это универсальное средство, которое поможет справиться с засорами. Возьмите столовую ложку лимонной кислоты, высыпьте в сливное отверстие и залейте горячей водой.

Средство работает быстро, безопасно для труб и подходит для регулярного профилактического использования. Если засоры случаются часто, повторяйте процедуру раз в неделю.

Кроме того, лимонная кислота идеально подходит для удаления накипи в чайнике. Просто растворите пакетик кислоты в воде, прокипятите её, ополосните чайник — и он снова как новый. В отличие от уксуса, этот метод не оставляет сильного запаха.

Домашние средства для устранения засоров

Для более серьёзных засоров попробуйте сочетание пищевой соды и уксуса. Высыпьте по ложке каждого вещества в слив, добавьте горячую воду — и результат не заставит себя ждать.

Чтобы предотвратить засоры, соблюдайте простые правила:

  • Не выбрасывайте в раковину остатки пищи, чайную или кофейную гущу.
  • Избегайте сливать горячую кашу или жир.
  • Установите защитную сетку на сливное отверстие.

Удобные решения для дома

Эти нехитрые методы помогут поддерживать чистоту труб и сэкономить на вызове сантехника. Экономично, просто и безопасно для окружающей среды!

Уточнения

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот. 
 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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