Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Полотенца ежедневно вступают в контакт с нашей кожей, поэтому их чистота крайне важна для здоровья. Эксперты подчеркивают, что неправильная стирка и сушка могут превратить полотенца в рассадник бактерий и микробов, особенно если они хранятся во влажной и плохо проветриваемой ванной комнате.

Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёные полотенца

Рекомендации по уходу за полотенцами

Полотенца следует стирать два раза в неделю (каждые 3-4 дня), чтобы предотвратить накопление грязи и микробов.

Полотенца нужно стирать при температуре не ниже 60°C. Такая температура эффективно устраняет вирусы и бактерии, гарантируя полную дезинфекцию.

Используйте минимальное количество моющего средства, добавляя немного уксуса и пищевой соды. Они помогают поддерживать мягкость ткани и удаляют неприятные запахи.

Для сохранения мягкости лучше сушить полотенца в сушилке при средней или высокой температуре. При сушке на воздухе избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, чтобы ткань не затвердела.

Дополнительные советы

Опускайте крышку унитаза перед смывом, чтобы избежать оседания микробов на полотенцах.

Всегда мойте руки перед их использованием.

Эти простые меры помогут полотенцам оставаться чистыми, мягкими и гигиеничными на долгое время, обеспечивая здоровье вашей кожи и всего организма.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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