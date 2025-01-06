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Xiaomi выпустила мини-кондиционер, который охлаждает воздух за 30 секунд

1:23
Недвижимость

Компания Xiaomi выпустила мини-кондиционер Mijia Top Vent Pro Ice Crystal White Edition, который выделяется своей скоростью охлаждения и инновационными функциями. Новинка охлаждает воздух всего за 30 секунд, а нагревает — за минуту.

Кондиционер
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Кондиционер

Особенности и технологии

Мини-кондиционер обладает мощностью охлаждения 830 м³/ч благодаря усовершенствованной конструкции воздуховода. Угол панели 11,3° обеспечивает оптимальный воздушный поток, а тихий двухцилиндровый компрессор снижает шум до 18 децибел, что делает устройство практически бесшумным.

Кроме того, интеллектуальный контроль работы с помощью технологии Miya Lingyun Intelligent Control Engine автоматически регулирует режимы, адаптируя кондиционер к изменениям температуры.

Интеграция с умным домом

Устройство поддерживает концепцию умного дома и интегрируется с платформой Pengpai Zhilian. Управлять устройством можно через мобильное приложение, а также оно совместимо с другими продуктами Xiaomi Miija.

Цена и доступность

Новинка оценена в ¥3.699 (около 2500 рублей), но доступна пока только на китайском рынке.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Xiaomi Corporation — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с партнёрами. Разрабатывает и продаёт бытовую электронику: смартфоны (в 2021 году стала лидером по объёму их продаж).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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