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Чудо-средство для удаления стойких пятен со стекла духовки

1:01
Недвижимость

Если стеклянная дверца духовки покрыта пятнами после рождественских кулинарных подвигов, есть простой и эффективный способ вернуть ей блеск.

Курица в духовке
Фото: commons.wikimedia. org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Курица в духовке

Эксперт по уборке Том Джексон рекомендует профессиональные средства для чистки духовок, но если их нет под рукой, на помощь придёт The Pink Stuff. Эта паста получила популярность благодаря своей натуральной формуле и способности бороться даже с самыми стойкими загрязнениями без агрессивной химии.

Пошаговая инструкция

Нанесите пасту. С помощью резиновых перчаток распределите The Pink Stuff по загрязнённым участкам.

Оставьте на 15 минут. Это время позволит средству проникнуть в пятна и сделать своё "волшебство".

Очистите поверхность. Используйте прочную мочалку или силиконовый скребок для удаления загрязнений, избегая царапин.

Для особенно трудных участков можно дополнительно использовать ткань с тёплой водой или скребок.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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