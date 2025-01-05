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Чтобы избежать неудачи! Вот когда точно пора разбирать ёлку

1:16
Недвижимость

Украшение ёлки — это символ радости и тепла праздников, но приходит момент, когда нужно завершить эту прекрасную главу. Существует определённая дата, которая считается правильной для снятия украшений, и соблюдение этой традиции связано с легендами и символикой.

искусственная ёлка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
искусственная ёлка

Согласно обычаям, украшения убирают на 12-й день после Рождества, то есть 5 или 6 января. Эта дата символизирует завершение путешествия трёх волхвов, которые пришли к младенцу Иисусу, ведомые светом.

Убрать ёлку до этого дня считалось нарушением традиции и могло принести несчастье. На юге же есть другая традиция — убирать ёлку 2 февраля, в праздник Сретения, который символизирует окончание рождественского сезона, пишет Quicomo.

Как правильно разобрать ёлку

  1. Обесточьте гирлянды. Сначала отключите свет и аккуратно смотайте провода, чтобы они не путались.
  2. Снимите украшения. Двигайтесь от верхушки вниз: начните с самых удалённых шаров и завершите мишурой.
  3. Хранение или утилизация. Искусственное дерево упакуйте в коробку, а натуральное сдайте на переработку.

Уточнения

Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году. Традиции новогоднего дерева существуют на территории бывшего СССР, как советской альтернативы Рождеству, а также в Азии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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