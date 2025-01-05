Чтобы избежать неудачи! Вот когда точно пора разбирать ёлку

Украшение ёлки — это символ радости и тепла праздников, но приходит момент, когда нужно завершить эту прекрасную главу. Существует определённая дата, которая считается правильной для снятия украшений, и соблюдение этой традиции связано с легендами и символикой.
Согласно обычаям, украшения убирают на 12-й день после Рождества, то есть 5 или 6 января. Эта дата символизирует завершение путешествия трёх волхвов, которые пришли к младенцу Иисусу, ведомые светом.
Убрать ёлку до этого дня считалось нарушением традиции и могло принести несчастье. На юге же есть другая традиция — убирать ёлку 2 февраля, в праздник Сретения, который символизирует окончание рождественского сезона, пишет Quicomo.
Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году. Традиции новогоднего дерева существуют на территории бывшего СССР, как советской альтернативы Рождеству, а также в Азии.
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Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.