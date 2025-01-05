Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

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Эра микроволновых печей близится к завершению. Эксперты утверждают, что новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Этот прибор готовит быстрее, экономит энергию и подходит для самых разных блюд: от золотистого хлеба и выпечки до идеально запеченного мяса и овощей.

Пароконвектомат сочетает удобство и универсальность, делая его привлекательным как для профессиональных кухонь, так и для домашних хозяйств.

Благодаря равномерному распределению тепла, он открывает новые возможности для кулинарных экспериментов и поможет переосмыслить подход к питанию, пишет Napadyprodomy.

Уточнения

Пароконвектомат — вид преимущественно профессионального кухонного теплового оборудования, который использует различные режимы сочетания пара и принудительной конвекции для приготовления пищи.



Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



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