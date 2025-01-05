Без плесени и проблем: как правильно сушить одежду дома

Сушка одежды на воздухе дома — это экономично, экологично и бережно для ткани, но требует грамотного подхода.
Чтобы избежать проблем с влажностью и плесенью, размещайте одежду в хорошо проветриваемом месте, используйте осушители воздуха или вентиляторы. Пространство для сушки не должно быть переполнено — между вещами важно оставлять расстояние для циркуляции воздуха.
Лёгкие ткани, такие как шёлк и лён, сохнут быстро, тогда как полиэстер и шерсть требуют больше времени и пространства, пишет Southern Living.
Для удобства можно сочетать сушку на воздухе с коротким использованием сушилки, чтобы завершить процесс. Главное — правильная организация и учет особенностей вашего жилья.
Сушилка — предмет хозяйственного инвентаря.
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