Как вернуть чистоту и блеск фотообоям в вашей квартире

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рано или поздно даже самые качественные фотообои в квартире потребуют ухода. Однако влажная уборка подходит далеко не для всех видов. Например, бумажные фотообои лучше всего очищать сухой тряпкой, лишь в исключительных случаях прибегая к слегка влажной салфетке. А как быть с другими типами?

Фото: commons.wikimedia.org by remontbp.com Фотообои в детскую

Текстильные фотообои требуют особой осторожности. Для начала используйте мягкую щётку или пылесос с насадкой, предназначенной для деликатных поверхностей. Если на обоях появились локальные пятна, удалите их с помощью тряпочки из микрофибры или фланели, смоченной в прохладной воде. В случае сложных загрязнений допустимо использовать пятновыводитель, но стоит протестировать его на небольшом участке перед основной чисткой.

Виниловые фотообои очищают пылесосом, а видимые загрязнения убирают влажной губкой, смоченной в растворе мыла. Обратите внимание: мыло должно быть без отдушек и красителей, чтобы не повредить покрытие.

Самоклеящиеся фотообои считаются наиболее неприхотливыми. Их можно мыть водой с добавлением мыльной пены, однако и здесь важна аккуратность, чтобы не повредить поверхность.

Регулярный и правильный уход продлит срок службы фотообоев и сохранит их первоначальный внешний вид, делая интерьер свежим и привлекательным.

Уточнения

Фотообо́и - обои с нанесённым на них изображением. Состоят из частей (количество частей зависит от размера).



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