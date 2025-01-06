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Средства, которые спасут ваши подоконники от пятен

2:03
Недвижимость

Пластиковые подоконники со временем могут терять свой блеск и выглядеть неопрятно из-за скопившейся пыли, грязи и пятен. Но вернуть им свежесть не так сложно, как кажется. Главное — правильно подобрать способ очистки и использовать доступные средства, которые наверняка найдутся дома.

Ручка пластикового окна
Фото: commons.wikimedia.org by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка пластикового окна

Перед началом чистки важно подготовить поверхность: убрать все предметы и удалить пыль. Это предотвратит размазывание грязи в процессе уборки. Первым делом попробуйте использовать мыльный раствор. Разведите немного мыла в теплой воде и с помощью губки нанесите его на подоконник. Это простое средство справляется с базовыми загрязнениями.

Если пятна остаются, на помощь придёт пищевая сода. Смешайте её с водой до консистенции пасты, нанесите на загрязнённые участки и оставьте на несколько минут. После этого удалите остатки влажной губкой. Альтернативой соде может стать уксус. Разведите его водой, нанесите на поверхность, оставьте на пару минут, а затем протрите и вытрите насухо. Этот способ хорошо подходит для удаления пятен и придания блеска.

Для любителей свежих ароматов отличным решением станет лимонный сок. Смешайте его с водой, нанесите на подоконник, оставьте на две минуты, затем удалите остатки раствора влажной тканью.

Сложные пятна можно удалить с помощью перекиси водорода. Нанесите её на проблемные места, оставьте на несколько минут, затем протрите и высушите поверхность. Жирные пятна хорошо удаляет спирт: смочите ватный диск, обработайте загрязнение и протрите насухо.

После завершения основной чистки рекомендуется ещё раз протереть подоконник влажной тканью и насухо вытереть его. Это поможет сохранить чистоту на более длительный срок и предотвратить новые загрязнения.

Уточнения

Подоконник - элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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