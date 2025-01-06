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Генеральная уборка дома, если вы живёте одни. Советы, как это сделать

1:57
Недвижимость

Наведите порядок и организуйте

Перед генеральной уборкой наведите порядок в жилых помещениях. Уберите предметы, которые больше не нужны или не используются, и найдите подходящие решения для хранения вещей, которые способствуют беспорядку. Этот шаг сделает процесс уборки более эффективным и создаст ощущение порядка в вашем доме.

Чистка ковра
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Чистка ковра

Начинайте уборку комнаты за комнатой

Начинайте уборку по одной комнате за раз, чтобы сохранять концентрацию и не чувствовать себя перегруженным. В каждой комнате соблюдайте последовательную процедуру уборки: вытирайте пыль сверху донизу, протирайте поверхности, мойте окна, пылесосьте или подметайте полы, а также мойте полы по мере необходимости. Делайте перерывы между комнатами, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией.

Глубокая чистка ковров и обивки

Если у вас есть ковры или мягкая мебель, тщательно очистите их, чтобы удалить въевшуюся грязь и пятна. При необходимости возьмите напрокат средство для чистки ковров или можно нанять профессиональных специалистов.

Следуйте инструкциям производителя или обратитесь за советом к профессионалам, чтобы обеспечить безопасную и эффективную очистку.

Освежите постельное белье 

Постирайте постельное белье, полотенца, чтобы придать им свежий аромат. Подумайте о переворачивании матрасов, чтобы продлить срок их службы.

Займитесь уборкой кухни и ванной комнаты

Эти зоны требуют дополнительного внимания из-за их частого использования. Очистите кухонную технику, столешницы, раковины и шкафы. Тщательно очистите духовку и холодильник и при необходимости потрите затирку. В ванной комнате продезинфицируйте поверхности, очистите унитаз, душ и ванну, а также организуйте туалетные принадлежности.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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