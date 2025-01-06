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Как правильно мыть полы: советы и рецепты для идеальной чистоты

1:45
Недвижимость

Поддержание чистоты полов — задача, требующая грамотного выбора моющих средств, особенно с учётом материала покрытия. Современный рынок предлагает множество вариантов, но важно учитывать особенности каждого из них, чтобы достичь идеального результата.

Пылесос
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Пылесос

Универсальные моющие концентраты, разводимые водой, эффективно удаляют загрязнения, придавая поверхности блеск и наполняя помещение свежестью. Такие составы нередко содержат компоненты, защищающие покрытие от износа.

Для деревянных полов лучше использовать специализированные средства с маслами и восками, которые питают древесину и защищают её от влаги. Натуральное мыло, разведённое в воде, мягко очищает паркет, не нарушая его защитный слой.

Керамическая плитка требует средств с нейтральным уровнем pH, которые помогают удалить известковый налёт и предотвратить грибок. Нашатырный спирт вернёт плитке первоначальный блеск. Ламинат и линолеум нуждаются в мягких средствах, без абразивных частиц. Жидкое мыло или концентраты для ламината идеально подходят для ежедневного ухода.

Народные рецепты остаются популярными. Уксус удаляет неприятные запахи и придаёт блеск, сода справляется с жирными пятнами, не повреждая поверхность. Хозяйственное мыло — проверенное средство для уборки, а отвары ромашки или крапивы делают деревянные полы свежими и сияющими. Эфирные масла, например, чайного дерева или лаванды, наполнят дом ароматом и придадут воде антибактериальные свойства.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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