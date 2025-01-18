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Топ идей для хранения на балконе: меньше вещей больше уюта

2:43
Недвижимость

Балкон может быть больше, чем просто местом для хранения ненужных вещей. С правильным подходом его можно превратить в уютное пространство, где легко поддерживать порядок. Делимся советами, как сделать это грамотно.

Девушка читает на балконе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Девушка читает на балконе

Балкон или лоджия: в чём разница

Балкон выступает за пределы фасада, обычно открыт с трёх сторон, но часто застекляется. Лоджия же встроена в здание, закрыта с трёх сторон и может использоваться как дополнительная комната.

Совет: Если ваш балкон открыт, избегайте хранения вещей, подверженных воздействию влаги, холода или солнечных лучей. Лоджия защищает лучше, но требует аккуратного подхода при зонировании.

Остекление и утепление: стоит ли

Остекление делает балкон функциональным круглый год, но с 2022 года требует согласования. Утепление позволяет обустроить кабинет или игровую зону, но оно обойдётся дороже и потребует обогревателей или тёплого пола.

Важно: Узнайте, допустимо ли остекление в вашем доме, чтобы избежать проблем с законодательством.

Что можно хранить на балконе

На утеплённой лоджии при температуре выше +5°C можно размещать:

  • Одежду (в герметичных контейнерах).
  • Документы и книги.
  • Овощи и фрукты.
  • Инструменты, обувь.

Для открытого балкона подойдут более стойкие к погодным условиям вещи: санки, рыболовные снасти, спортивный инвентарь.

Организация пространства

  • Зонирование: Разделите балкон на зоны хранения и отдыха. Используйте перегородки, полки или освещение.
  • Мебель: Выбирайте компактные шкафы, комоды, полки. Для открытых балконов подойдут мебель для сада или износостойкие материалы.
  • Декор: Используйте растения, гирлянды и текстиль для создания уюта.

Идеи для хранения

  • Закрытый шкаф под потолок: защита от пыли и удобное размещение вещей.
  • Софа с ящиками: место для отдыха и хранения.
  • Подвесной стеллаж: освобождает пол и подходит для книг и декора.
  • Полки: простой и компактный способ хранения.
  • Настенная система: открытая конструкция для максимального использования пространства.

Заключение

Сделать балкон уютным и функциональным — реально. Главное, продумайте, что именно вы хотите хранить, и грамотно зонируйте пространство. Не забывайте о соблюдении законов при перепланировке и используйте подходящую мебель для долговечности.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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