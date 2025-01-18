Топ идей для хранения на балконе: меньше вещей больше уюта

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Балкон может быть больше, чем просто местом для хранения ненужных вещей. С правильным подходом его можно превратить в уютное пространство, где легко поддерживать порядок. Делимся советами, как сделать это грамотно.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Девушка читает на балконе

Балкон или лоджия: в чём разница

Балкон выступает за пределы фасада, обычно открыт с трёх сторон, но часто застекляется. Лоджия же встроена в здание, закрыта с трёх сторон и может использоваться как дополнительная комната.

Совет: Если ваш балкон открыт, избегайте хранения вещей, подверженных воздействию влаги, холода или солнечных лучей. Лоджия защищает лучше, но требует аккуратного подхода при зонировании.

Остекление и утепление: стоит ли

Остекление делает балкон функциональным круглый год, но с 2022 года требует согласования. Утепление позволяет обустроить кабинет или игровую зону, но оно обойдётся дороже и потребует обогревателей или тёплого пола.

Важно: Узнайте, допустимо ли остекление в вашем доме, чтобы избежать проблем с законодательством.

Что можно хранить на балконе

На утеплённой лоджии при температуре выше +5°C можно размещать:

Одежду (в герметичных контейнерах).

Документы и книги.

Овощи и фрукты.

Инструменты, обувь.

Для открытого балкона подойдут более стойкие к погодным условиям вещи: санки, рыболовные снасти, спортивный инвентарь.

Организация пространства

Зонирование: Разделите балкон на зоны хранения и отдыха. Используйте перегородки, полки или освещение.

Разделите балкон на зоны хранения и отдыха. Используйте перегородки, полки или освещение. Мебель: Выбирайте компактные шкафы, комоды, полки. Для открытых балконов подойдут мебель для сада или износостойкие материалы.

Выбирайте компактные шкафы, комоды, полки. Для открытых балконов подойдут мебель для сада или износостойкие материалы. Декор: Используйте растения, гирлянды и текстиль для создания уюта.

Идеи для хранения

Закрытый шкаф под потолок: защита от пыли и удобное размещение вещей.

защита от пыли и удобное размещение вещей. Софа с ящиками : место для отдыха и хранения.

: место для отдыха и хранения. Подвесной стеллаж: освобождает пол и подходит для книг и декора.

освобождает пол и подходит для книг и декора. Полки: простой и компактный способ хранения.

простой и компактный способ хранения. Настенная система: открытая конструкция для максимального использования пространства.

Заключение

Сделать балкон уютным и функциональным — реально. Главное, продумайте, что именно вы хотите хранить, и грамотно зонируйте пространство. Не забывайте о соблюдении законов при перепланировке и используйте подходящую мебель для долговечности.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.



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