Топ идей для хранения на балконе: меньше вещей больше уюта

Балкон может быть больше, чем просто местом для хранения ненужных вещей. С правильным подходом его можно превратить в уютное пространство, где легко поддерживать порядок. Делимся советами, как сделать это грамотно.
Балкон выступает за пределы фасада, обычно открыт с трёх сторон, но часто застекляется. Лоджия же встроена в здание, закрыта с трёх сторон и может использоваться как дополнительная комната.
Совет: Если ваш балкон открыт, избегайте хранения вещей, подверженных воздействию влаги, холода или солнечных лучей. Лоджия защищает лучше, но требует аккуратного подхода при зонировании.
Остекление делает балкон функциональным круглый год, но с 2022 года требует согласования. Утепление позволяет обустроить кабинет или игровую зону, но оно обойдётся дороже и потребует обогревателей или тёплого пола.
Важно: Узнайте, допустимо ли остекление в вашем доме, чтобы избежать проблем с законодательством.
На утеплённой лоджии при температуре выше +5°C можно размещать:
Для открытого балкона подойдут более стойкие к погодным условиям вещи: санки, рыболовные снасти, спортивный инвентарь.
Сделать балкон уютным и функциональным — реально. Главное, продумайте, что именно вы хотите хранить, и грамотно зонируйте пространство. Не забывайте о соблюдении законов при перепланировке и используйте подходящую мебель для долговечности.
Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.