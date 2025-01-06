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Как быстро и легко удалить пятна с коврового покрытия

1:58
Недвижимость

Каждая хозяйка сталкивалась с задачей удалить пятна с ковра. Специальные чистящие средства стоят дорого, но есть домашние альтернативы, которые легко найдутся на кухне. Эти простые методы не только доступны, но и эффективны.

Мужчина занимается профессиональной уборкой дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

Уксус против пятен от чая и кофе

Если на ковёр пролита чашка чая или кофе, воспользуйтесь белым уксусом. Смочите кусок натуральной ткани в уксусе, приложите к пятну и оставьте на 5 минут. Затем уберите ткань, а следы напитка и уксуса вытрите влажной тряпкой.

Соль от красного вина

При попадании красного вина на ковёр действуйте быстро. Засыпьте пятно солью и подождите 5-10 минут. Затем удалите соль и остатки грязи бумажным полотенцем. Это простой и быстрый способ спасти покрытие.

Сода и соль против жирных пятен

Для борьбы с жирными пятнами смешайте соль и соду в равных пропорциях. Нанесите смесь на пятно, оставьте на 15 минут. После этого удалите остатки соли и грязи влажной тряпкой или пылесосом.

Универсальное средство для любого загрязнения

Чтобы справиться с пятнами разного типа, приготовьте чистящий раствор:

  • Тёплая вода — 150 мл
  • Сода — 1 столовая ложка
  • Стиральный порошок — 1 столовая ложка
  • Уксус — 50 мл

Смешайте ингредиенты, перелейте в пульверизатор и нанесите на загрязнённый участок. Вотрите средство губкой, оставьте на 5-10 минут, а затем протрите ковер влажной тряпкой.

Полезные советы

  • Действуйте быстро: чем раньше вы удалите пятно, тем легче это сделать.
  • Не используйте слишком горячую воду, чтобы не зафиксировать пятно на ковре.
  • Тестируйте средство на незаметном участке, чтобы избежать повреждений покрытия.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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