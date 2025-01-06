Как быстро и легко удалить пятна с коврового покрытия

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая хозяйка сталкивалась с задачей удалить пятна с ковра. Специальные чистящие средства стоят дорого, но есть домашние альтернативы, которые легко найдутся на кухне. Эти простые методы не только доступны, но и эффективны.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

Уксус против пятен от чая и кофе

Если на ковёр пролита чашка чая или кофе, воспользуйтесь белым уксусом. Смочите кусок натуральной ткани в уксусе, приложите к пятну и оставьте на 5 минут. Затем уберите ткань, а следы напитка и уксуса вытрите влажной тряпкой.

Соль от красного вина

При попадании красного вина на ковёр действуйте быстро. Засыпьте пятно солью и подождите 5-10 минут. Затем удалите соль и остатки грязи бумажным полотенцем. Это простой и быстрый способ спасти покрытие.

Сода и соль против жирных пятен

Для борьбы с жирными пятнами смешайте соль и соду в равных пропорциях. Нанесите смесь на пятно, оставьте на 15 минут. После этого удалите остатки соли и грязи влажной тряпкой или пылесосом.

Универсальное средство для любого загрязнения

Чтобы справиться с пятнами разного типа, приготовьте чистящий раствор:

Тёплая вода — 150 мл

Сода — 1 столовая ложка

Стиральный порошок — 1 столовая ложка

Уксус — 50 мл

Смешайте ингредиенты, перелейте в пульверизатор и нанесите на загрязнённый участок. Вотрите средство губкой, оставьте на 5-10 минут, а затем протрите ковер влажной тряпкой.

Полезные советы

Действуйте быстро: чем раньше вы удалите пятно, тем легче это сделать.

Не используйте слишком горячую воду, чтобы не зафиксировать пятно на ковре.

Тестируйте средство на незаметном участке, чтобы избежать повреждений покрытия.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



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