Как быстро и легко удалить пятна с коврового покрытия

Каждая хозяйка сталкивалась с задачей удалить пятна с ковра. Специальные чистящие средства стоят дорого, но есть домашние альтернативы, которые легко найдутся на кухне. Эти простые методы не только доступны, но и эффективны.
Если на ковёр пролита чашка чая или кофе, воспользуйтесь белым уксусом. Смочите кусок натуральной ткани в уксусе, приложите к пятну и оставьте на 5 минут. Затем уберите ткань, а следы напитка и уксуса вытрите влажной тряпкой.
При попадании красного вина на ковёр действуйте быстро. Засыпьте пятно солью и подождите 5-10 минут. Затем удалите соль и остатки грязи бумажным полотенцем. Это простой и быстрый способ спасти покрытие.
Для борьбы с жирными пятнами смешайте соль и соду в равных пропорциях. Нанесите смесь на пятно, оставьте на 15 минут. После этого удалите остатки соли и грязи влажной тряпкой или пылесосом.
Чтобы справиться с пятнами разного типа, приготовьте чистящий раствор:
Смешайте ингредиенты, перелейте в пульверизатор и нанесите на загрязнённый участок. Вотрите средство губкой, оставьте на 5-10 минут, а затем протрите ковер влажной тряпкой.
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
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