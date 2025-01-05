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Французский Иль-де-Ре: почему рынок недвижимости переживает спад

Недвижимость

Иль-де-Ре представляет собой второй внутренний рынок, на котором покупатели имеют возможность производить покупки за наличные. Средняя стоимость жилья здесь составляет 8100 евро за квадратный метр. Даже в этом регионе рынок недвижимости испытывает значительные трудности.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

Один из объектов недвижимости находится в одном из уютных переулков Иль-де-Ре, олицетворяющих его шарм: дом с пятью спальнями, четырьмя санузлами и просторной гостиной. Эта жилплощадь в 189 м², расположенная в самом сердце Ла Флота, продается уже восемь месяцев. За это время в ней побывали тринадцать потенциальных покупателей, цена снизилась вдвое, но предложений так и не возникло.

В Иль-де-Ре порядка 90% сделок относятся к вторичному рынку, где покупатели могут приобретать жилье без необходимости оформления кредита. По мнению Бенуа Фрижьера, директора нескольких агентств на острове, рынок вернулся к показателям 2010-2015 годов. В 2024 году его агентства зафиксировали даже более высокие результаты по сравнению с 2023 годом. Прибрежные курорты показывают большую устойчивость к низкой активности на рынке недвижимости, чем другие регионы Франции. Ожидается, что стабилизация рынка будет объявлена на национальном уровне в 2025 году в среде профессионалов.

Уточнения

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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