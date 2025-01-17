Минимум пластика, максимум удобства: советы для каждой семьи

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знакома ситуация, когда в шкафу или под раковиной растёт гора пластиковых пакетов? Этот казалось бы мелкий бытовой вопрос может иметь серьёзные экологические последствия. Разберём, как грамотно решить проблему, сохранив природу и порядок в доме.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Пакет

Почему нельзя выбрасывать пакеты в мусор

Выбрасывая пластиковые пакеты в общий мусор, вы отправляете их на полигон, где они будут разлагаться сотни лет, превращаясь в микропластик. Эти частицы загрязняют воду, почву и попадают в организмы животных и людей, что уже становится глобальной экологической проблемой.

Как избавиться от пакетов ответственно

Повторное использование

Берите пакеты с собой в магазин, вместо того чтобы брать новые.

Сдача на переработку

Проверьте маркировку пакета (обычно на дне): перерабатываются полиэтиленовые пакеты с кодами 02, 04 и полипропиленовые с кодом 05.

Фольгированные пакеты, биоразлагаемые и маркированные как 07 редко принимаются.

Убедитесь, что пакеты чистые — без остатков пищи и чеков.

Куда сдать пакеты

В Москве : экоцентры "Собиратор", "Сборка", проект "РеУтилизация".

: экоцентры "Собиратор", "Сборка", проект "РеУтилизация". В Санкт-Петербурге : пункты "Собиратор", "Балтком".

: пункты "Собиратор", "Балтком". В других городах: найдите ближайшие пункты на специальных картах или через социальные сети.

Как уменьшить количество пакетов

Используйте альтернативы.

Шопперы: компактные тканевые сумки для покупок.

компактные тканевые сумки для покупок. Экомешочки для фруктов и овощей : многоразовые, лёгкие и удобные.

: многоразовые, лёгкие и удобные. Контролируйте количество пакетов в доставках : многие сервисы позволяют выбрать опцию "Меньше пакетов".

: многие сервисы позволяют выбрать опцию "Меньше пакетов". Привычка брать с собой пакет: храните один-два в сумке, чтобы не брать новые в магазине.

Итог

Сдайте накопившиеся пакеты на переработку, а в будущем старайтесь минимизировать их использование. Эти простые шаги помогут снизить нагрузку на экологию и сохранить порядок в доме.

Уточнения

Полиэтиле́новый паке́т — применяемый для переноски и хранения вещей и материалов мешок, изготовленный из полиэтилена (полиэтиленовой плёнки).



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