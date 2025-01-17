Минимум пластика, максимум удобства: советы для каждой семьи

Знакома ситуация, когда в шкафу или под раковиной растёт гора пластиковых пакетов? Этот казалось бы мелкий бытовой вопрос может иметь серьёзные экологические последствия. Разберём, как грамотно решить проблему, сохранив природу и порядок в доме.
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Пакет
Почему нельзя выбрасывать пакеты в мусор
Выбрасывая пластиковые пакеты в общий мусор, вы отправляете их на полигон, где они будут разлагаться сотни лет, превращаясь в микропластик. Эти частицы загрязняют воду, почву и попадают в организмы животных и людей, что уже становится глобальной экологической проблемой.
Как избавиться от пакетов ответственно
Повторное использование
Берите пакеты с собой в магазин, вместо того чтобы брать новые.
Сдача на переработку
Проверьте маркировку пакета (обычно на дне): перерабатываются полиэтиленовые пакеты с кодами 02, 04 и полипропиленовые с кодом 05.
Фольгированные пакеты, биоразлагаемые и маркированные как 07 редко принимаются.
Убедитесь, что пакеты чистые — без остатков пищи и чеков.
Куда сдать пакеты
В Москве: экоцентры "Собиратор", "Сборка", проект "РеУтилизация".
В Санкт-Петербурге: пункты "Собиратор", "Балтком".
В других городах: найдите ближайшие пункты на специальных картах или через социальные сети.
Как уменьшить количество пакетов
Используйте альтернативы.
Шопперы: компактные тканевые сумки для покупок.
Экомешочки для фруктов и овощей: многоразовые, лёгкие и удобные.
Контролируйте количество пакетовв доставках: многие сервисы позволяют выбрать опцию "Меньше пакетов".
Привычка братьссобой пакет: храните один-два в сумке, чтобы не брать новые в магазине.
Итог
Сдайте накопившиеся пакеты на переработку, а в будущем старайтесь минимизировать их использование. Эти простые шаги помогут снизить нагрузку на экологию и сохранить порядок в доме.
Уточнения
Полиэтиле́новый паке́т — применяемый для переноски и хранения вещей и материалов мешок, изготовленный из полиэтилена (полиэтиленовой плёнки).