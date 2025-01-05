Amazon продает крошечные раскладные дома с панорамными окнами

В 2024 году крошечные дома стали особенно популярными, и эксперты уверены, что эта тенденция продолжит развиваться в ближайшем будущем.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Крыша дома

Эти компактные строения предлагаются по более доступным ценам, чем классические дома, и создаются с акцентом на принципы устойчивого развития. В них имеется достаточное количество удобств для комфортного проживания.

Дом глубиной 9 метров предлагает просторную планировку, которая совсем не кажется ограниченной, несмотря на свои размеры. Он возведён с использованием качественных материалов, таких как сталь, способной противостоять сложным погодным условиям, как утверждает производитель.

На первом уровне располагается спальня с полноценной ванной комнатой, в которой есть туалет, раковина с местами для хранения и отдельная зона для душа. Кухня оборудована встроенными шкафами, а в гостиной открытой планировки хватит места для дивана, журнального столика и обеденной зоны. На втором этаже находятся главная спальня и ванная комната, а также раздвижные стеклянные двери, ведущие на уютную террасу, где можно разместить стулья, кострище или обогреватель для уютных вечеров на открытом воздухе.

Кроме того, существует возможность адаптации дома под личные предпочтения: за дополнительную плату можно выбрать планировку площадью 37 квадратных метров с четырьмя спальнями. Вы также можете определить стиль и цвет мебели, напольного покрытия, окон и внешней отделки здания.

Уточнения

Amazon com — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.