Замена лифта в многоквартирном доме: кто отвечает за безопасность

Лифты — ключевая часть инфраструктуры многоквартирного дома, но их срок службы ограничен 25 годами. Что делать, если подъемник требует замены, и кто за это отвечает? Разберем, как организовать процесс замены лифта, его финансирование и какие шаги предпринять жильцам.
Лифты входят в состав общедомового имущества, которым жильцы владеют на правах долевой собственности. За управление этим имуществом отвечает управляющая компания (УК), которая заключает договоры на обслуживание лифтов с аккредитованными организациями.
Жильцы оплачивают текущее обслуживание и ремонт лифтов через ежемесячные взносы за содержание дома. Однако замена оборудования финансируется из фонда капитального ремонта, куда владельцы квартир ежемесячно отчисляют средства.
Срок эксплуатации лифта указывается в паспорте оборудования и составляет 25 лет. Решение о замене принимают специалисты на основании регулярных осмотров, либо в случае, если ремонт уже невозможен.
Признаки неисправности, при которых лифт небезопасен:
Если вы заметили подобные проблемы, обратитесь в УК, которая передаст информацию обслуживающей организации.
Замена лифтового оборудования входит в программу капитального ремонта. Средства для этих работ берутся из фонда капитального ремонта. Существует два варианта хранения этих средств:
Если средства хранятся на счету регионального оператора, жильцы могут проверить дату запланированного капремонта на сайте Фонда капитального ремонта. Если замена лифта необходима раньше запланированного срока, жильцы могут подать заявление в фонд с просьбой о переносе работ. К заявлению потребуется приложить:
Однако фонд может отказать, если другие дома имеют более срочные потребности.
Для домов со специальным счетом процесс несколько сложнее. Жильцы должны:
Замена лифта в девятиэтажном доме обходится примерно в 3 миллиона рублей. Сроки выполнения работ зависят от этажности:
Жильцы дома играют ключевую роль в замене лифтового оборудования: от контроля состояния до принятия решений о финансировании. Чтобы избежать проблем, важно следить за состоянием лифта и активно участвовать в собраниях собственников.
Лифт (англ. to lift - поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.