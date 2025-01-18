Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты женской красоты после 40: что стоит изменить в жизни
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?

Замена лифта в многоквартирном доме: кто отвечает за безопасность

3:29
Недвижимость

Лифты — ключевая часть инфраструктуры многоквартирного дома, но их срок службы ограничен 25 годами. Что делать, если подъемник требует замены, и кто за это отвечает? Разберем, как организовать процесс замены лифта, его финансирование и какие шаги предпринять жильцам.

Лифт
Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лифт

Кто отвечает за лифты

Лифты входят в состав общедомового имущества, которым жильцы владеют на правах долевой собственности. За управление этим имуществом отвечает управляющая компания (УК), которая заключает договоры на обслуживание лифтов с аккредитованными организациями.

Жильцы оплачивают текущее обслуживание и ремонт лифтов через ежемесячные взносы за содержание дома. Однако замена оборудования финансируется из фонда капитального ремонта, куда владельцы квартир ежемесячно отчисляют средства.

Когда нужно менять лифт

Срок эксплуатации лифта указывается в паспорте оборудования и составляет 25 лет. Решение о замене принимают специалисты на основании регулярных осмотров, либо в случае, если ремонт уже невозможен.

Признаки неисправности, при которых лифт небезопасен:

  • Скрежет и шатывание кабины.
  • Мигающий свет или запах гари.
  • Неисправные кнопки или поврежденные стены кабины.
  • Движение при незакрытых дверях.

Если вы заметили подобные проблемы, обратитесь в УК, которая передаст информацию обслуживающей организации.

Финансирование замены

Замена лифтового оборудования входит в программу капитального ремонта. Средства для этих работ берутся из фонда капитального ремонта. Существует два варианта хранения этих средств:

  • Счет регионального оператора.
  • Специальный счет дома.

Замена через регионального оператора

Если средства хранятся на счету регионального оператора, жильцы могут проверить дату запланированного капремонта на сайте Фонда капитального ремонта. Если замена лифта необходима раньше запланированного срока, жильцы могут подать заявление в фонд с просьбой о переносе работ. К заявлению потребуется приложить:

  • Техническое заключение о необходимости замены.
  • Протокол собрания собственников с согласием на замену.
  • Выписку о состоянии счета.

Однако фонд может отказать, если другие дома имеют более срочные потребности.

Замена через специальный счет

Для домов со специальным счетом процесс несколько сложнее. Жильцы должны:

  • Проверить баланс счета.
  • Провести собрание собственников. Если средств недостаточно, можно обсудить возможность привлечения кредита.
  • Передать протокол собрания в УК для организации замены.

Сколько стоит замена лифта

Замена лифта в девятиэтажном доме обходится примерно в 3 миллиона рублей. Сроки выполнения работ зависят от этажности:

  • До 9 этажей: около 35 дней.
  • Более 22 этажей: до 60 дней.

Итог

Жильцы дома играют ключевую роль в замене лифтового оборудования: от контроля состояния до принятия решений о финансировании. Чтобы избежать проблем, важно следить за состоянием лифта и активно участвовать в собраниях собственников.

Уточнения

Лифт (англ. to lift - поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Недвижимость
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего Аудио 
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Экономика и бизнес
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Последние материалы
Россия и Иран запускают проект газопровода через Азербайджан
Губы как у героинь ромкомов: как сделать макияж в стиле 2000-х
Гастроэнтеролог объяснил, в каком случае варёные овощи полезнее сырых
Идеальный выбор для дома: растение, которое цветёт 365 дней в году
Четыре неисправности, с которыми не стоит покупать автомобиль
Идеальный рис за 20 минут: простые советы и хитрости
Электронные сигареты и потенция: почему вейпинг не безопасен
Клубнику будете раздавать всем соседям: как получить щедрый урожай ягоды
Тренировка без усталости : как питаться во время интенсивных занятий?
Рассыпчатая гречка за 15 минут: секрет идеального гарнира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.