Замена лифта в многоквартирном доме: кто отвечает за безопасность

3:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лифты — ключевая часть инфраструктуры многоквартирного дома, но их срок службы ограничен 25 годами. Что делать, если подъемник требует замены, и кто за это отвечает? Разберем, как организовать процесс замены лифта, его финансирование и какие шаги предпринять жильцам.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лифт

Кто отвечает за лифты

Лифты входят в состав общедомового имущества, которым жильцы владеют на правах долевой собственности. За управление этим имуществом отвечает управляющая компания (УК), которая заключает договоры на обслуживание лифтов с аккредитованными организациями.

Жильцы оплачивают текущее обслуживание и ремонт лифтов через ежемесячные взносы за содержание дома. Однако замена оборудования финансируется из фонда капитального ремонта, куда владельцы квартир ежемесячно отчисляют средства.

Когда нужно менять лифт

Срок эксплуатации лифта указывается в паспорте оборудования и составляет 25 лет. Решение о замене принимают специалисты на основании регулярных осмотров, либо в случае, если ремонт уже невозможен.

Признаки неисправности, при которых лифт небезопасен:

Скрежет и шатывание кабины.

Мигающий свет или запах гари.

Неисправные кнопки или поврежденные стены кабины.

Движение при незакрытых дверях.

Если вы заметили подобные проблемы, обратитесь в УК, которая передаст информацию обслуживающей организации.

Финансирование замены

Замена лифтового оборудования входит в программу капитального ремонта. Средства для этих работ берутся из фонда капитального ремонта. Существует два варианта хранения этих средств:

Счет регионального оператора.

Специальный счет дома.

Замена через регионального оператора

Если средства хранятся на счету регионального оператора, жильцы могут проверить дату запланированного капремонта на сайте Фонда капитального ремонта. Если замена лифта необходима раньше запланированного срока, жильцы могут подать заявление в фонд с просьбой о переносе работ. К заявлению потребуется приложить:

Техническое заключение о необходимости замены.

Протокол собрания собственников с согласием на замену.

Выписку о состоянии счета.

Однако фонд может отказать, если другие дома имеют более срочные потребности.

Замена через специальный счет

Для домов со специальным счетом процесс несколько сложнее. Жильцы должны:

Проверить баланс счета.

Провести собрание собственников. Если средств недостаточно, можно обсудить возможность привлечения кредита.

Передать протокол собрания в УК для организации замены.

Сколько стоит замена лифта

Замена лифта в девятиэтажном доме обходится примерно в 3 миллиона рублей. Сроки выполнения работ зависят от этажности:

До 9 этажей: около 35 дней.

Более 22 этажей: до 60 дней.

Итог

Жильцы дома играют ключевую роль в замене лифтового оборудования: от контроля состояния до принятия решений о финансировании. Чтобы избежать проблем, важно следить за состоянием лифта и активно участвовать в собраниях собственников.

Уточнения

Лифт (англ. to lift - поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.



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