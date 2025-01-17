Хрупкая роскошь: тайны ухода за кашемиром сохраняем мягкость и уют

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кашемир — это не просто ткань, это синоним уюта и роскоши. Но чтобы он служил долго и радовал мягкостью, нужно знать, как правильно за ним ухаживать. Рассказываем, как стирать кашемир, выбирать качественные изделия и сохранять их идеальный вид.

Фото: freepik by pvproductions is licensed under https://www.freepik.com Одежда

Как правильно стирать кашемир

Ручная стирка — лучший вариант

Используйте жидкий порошок, замочите изделие в воде температурой не выше 30–35 градусов на 10–12 минут. Не трите ткань, а просто прополощите.

Машинная стирка

Возможна только при деликатном режиме с минимальными оборотами отжима. Используйте защитный мешочек, чтобы избежать повреждений.

Сушка

Кашемир нельзя сушить на радиаторе. Расстелите вещь на махровом полотенце, чтобы впиталась влага, а затем переместите на сушилку.

Глажка и отпаривание под запретом

Чтобы избежать складок, сушите изделие в горизонтальном положении.

Как выбрать качественный кашемир

Плотность ткани: осмотрите изделие на свету: если видны проплешины, это признак низкого качества.

осмотрите изделие на свету: если видны проплешины, это признак низкого качества. Длина нитей: натуральный кашемир изготавливается из длинных нитей плотного волокна. Слишком пушистая ткань с короткими волокнами — признак добавления примесей, что приводит к быстрому образованию катышков.

натуральный кашемир изготавливается из длинных нитей плотного волокна. Слишком пушистая ткань с короткими волокнами — признак добавления примесей, что приводит к быстрому образованию катышков. Растяжение: слегка растяните ткань. Если она быстро возвращает форму, вещь прослужит дольше.

На что ещё обратить внимание

Цвет: натуральный кашемир выпускается в молочно-белом, сером и чёрном оттенках. Эти вещи мягче, так как не подвергались окрашиванию.

натуральный кашемир выпускается в молочно-белом, сером и чёрном оттенках. Эти вещи мягче, так как не подвергались окрашиванию. Катышки: даже высококачественный кашемир склонен к образованию катышков. Решить проблему поможет специальная машинка для их удаления.

Советы для базового гардероба

Чтобы добавить в свой гардероб универсальную вещь, выбирайте кашемировые изделия в нейтральных оттенках. Они подходят ко всему и сохраняют натуральные свойства ткани.

Уточнения

Кашеми́р (от фр. сасһеmirе, нем. Kaschmir, англ. cashmere), также кашми́р, камиши́р - очень тонкая, мягкая и тёплая материя саржевого переплетения.



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