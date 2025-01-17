Хрупкая роскошь: тайны ухода за кашемиром сохраняем мягкость и уют

Кашемир — это не просто ткань, это синоним уюта и роскоши. Но чтобы он служил долго и радовал мягкостью, нужно знать, как правильно за ним ухаживать. Рассказываем, как стирать кашемир, выбирать качественные изделия и сохранять их идеальный вид.
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Одежда
Как правильно стирать кашемир
Ручная стирка — лучший вариант
Используйте жидкий порошок, замочите изделие в воде температурой не выше 30–35 градусов на 10–12 минут. Не трите ткань, а просто прополощите.
Машинная стирка
Возможна только при деликатном режиме с минимальными оборотами отжима. Используйте защитный мешочек, чтобы избежать повреждений.
Сушка
Кашемир нельзя сушить на радиаторе. Расстелите вещь на махровом полотенце, чтобы впиталась влага, а затем переместите на сушилку.
Глажка и отпаривание под запретом
Чтобы избежать складок, сушите изделие в горизонтальном положении.
Как выбрать качественный кашемир
Плотность ткани: осмотрите изделие на свету: если видны проплешины, это признак низкого качества.
Длина нитей: натуральный кашемир изготавливается из длинных нитей плотного волокна. Слишком пушистая ткань с короткими волокнами — признак добавления примесей, что приводит к быстрому образованию катышков.
Растяжение: слегка растяните ткань. Если она быстро возвращает форму, вещь прослужит дольше.
На что ещё обратить внимание
Цвет: натуральный кашемир выпускается в молочно-белом, сером и чёрном оттенках. Эти вещи мягче, так как не подвергались окрашиванию.
Катышки: даже высококачественный кашемир склонен к образованию катышков. Решить проблему поможет специальная машинка для их удаления.
Советы для базового гардероба
Чтобы добавить в свой гардероб универсальную вещь, выбирайте кашемировые изделия в нейтральных оттенках. Они подходят ко всему и сохраняют натуральные свойства ткани.
Уточнения
Кашеми́р (от фр. сасһеmirе, нем. Kaschmir, англ. cashmere), также кашми́р, камиши́р - очень тонкая, мягкая и тёплая материя саржевого переплетения.