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Хрупкая роскошь: тайны ухода за кашемиром сохраняем мягкость и уют

2:09
Недвижимость

Кашемир — это не просто ткань, это синоним уюта и роскоши. Но чтобы он служил долго и радовал мягкостью, нужно знать, как правильно за ним ухаживать. Рассказываем, как стирать кашемир, выбирать качественные изделия и сохранять их идеальный вид.

Одежда
Фото: freepik by pvproductions is licensed under https://www.freepik.com
Одежда

Как правильно стирать кашемир

Ручная стирка — лучший вариант

  • Используйте жидкий порошок, замочите изделие в воде температурой не выше 30–35 градусов на 10–12 минут. Не трите ткань, а просто прополощите.

Машинная стирка

  • Возможна только при деликатном режиме с минимальными оборотами отжима. Используйте защитный мешочек, чтобы избежать повреждений.

Сушка

  • Кашемир нельзя сушить на радиаторе. Расстелите вещь на махровом полотенце, чтобы впиталась влага, а затем переместите на сушилку.

Глажка и отпаривание под запретом

  • Чтобы избежать складок, сушите изделие в горизонтальном положении.

Как выбрать качественный кашемир

  • Плотность ткани: осмотрите изделие на свету: если видны проплешины, это признак низкого качества.
  • Длина нитей: натуральный кашемир изготавливается из длинных нитей плотного волокна. Слишком пушистая ткань с короткими волокнами — признак добавления примесей, что приводит к быстрому образованию катышков.
  • Растяжение: слегка растяните ткань. Если она быстро возвращает форму, вещь прослужит дольше.

На что ещё обратить внимание

  • Цвет: натуральный кашемир выпускается в молочно-белом, сером и чёрном оттенках. Эти вещи мягче, так как не подвергались окрашиванию.
  • Катышки: даже высококачественный кашемир склонен к образованию катышков. Решить проблему поможет специальная машинка для их удаления.

Советы для базового гардероба

Чтобы добавить в свой гардероб универсальную вещь, выбирайте кашемировые изделия в нейтральных оттенках. Они подходят ко всему и сохраняют натуральные свойства ткани.

Уточнения

Кашеми́р (от фр. сасһеmirе, нем. Kaschmir, англ. cashmere), также кашми́р, камиши́р - очень тонкая, мягкая и тёплая материя саржевого переплетения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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