Как сделать звукоизоляцию в квартире: спасаемся от грохота соседей и громкой музыки за стеной

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Гул перфоратора, топот над головой или музыка за стеной могут стать настоящим испытанием. Если шум от соседей портит жизнь, пора задуматься о звукоизоляции. Разбираемся, как создать комфортный акустический климат в квартире.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Типы шумов

Шум в квартире делится на три основные категории:

Воздушный шум: разговоры, музыка, крики или шум транспорта.

разговоры, музыка, крики или шум транспорта. Ударный шум: звуки от перестановки мебели, сверления или молотка.

звуки от перестановки мебели, сверления или молотка. Структурный шум: вибрации, распространяющиеся через стены и перекрытия (например, ремонт на этажах выше или ниже).

Способы звукоизоляции

Акустические ткани: специальные материалы с виниловым слоем эффективно поглощают звуки, но работают не на 100%.

специальные материалы с виниловым слоем эффективно поглощают звуки, но работают не на 100%. Книжные стеллажи: расставьте полки с книгами вдоль стен — это уменьшит проникновение звуков извне.

расставьте полки с книгами вдоль стен — это уменьшит проникновение звуков извне. Уплотнители на двери: пороговые уплотнители помогут снизить уровень шума через щели в дверях.

пороговые уплотнители помогут снизить уровень шума через щели в дверях. Антивибрационные коврики: установите под вибрирующими предметами (например, колонками), чтобы уменьшить гул.

установите под вибрирующими предметами (например, колонками), чтобы уменьшить гул. Акустические панели: идеально подходят для стен и потолков, эффективно поглощая звуки на разных частотах.

Звуконепроницаемые конструкции

Если нужна более серьёзная защита, используйте гипсокартон толщиной от 1,5 см.

Эффект декаплинга: между двумя слоями гипсокартона оставляют зазор для гашения звуковых волн.

между двумя слоями гипсокартона оставляют зазор для гашения звуковых волн. Звукоизолирующие зажимы: эти элементы с резиновыми вставками создают дополнительную преграду для звуков.

эти элементы с резиновыми вставками создают дополнительную преграду для звуков. Звукопоглощающий состав: используйте вязкоэластичный клей или стекловолокно между слоями гипсокартона.

используйте вязкоэластичный клей или стекловолокно между слоями гипсокартона. Акустический герметик: заделывает трещины и стыки, через которые может проникать звук.

Звукоизоляция пола и потолка

Пол: на пол укладывают слои гипсокартона, промазанные звукопоглощающим составом, или звукоотталкивающий коврик. Сверху можно накрыть обычным ковром.

на пол укладывают слои гипсокартона, промазанные звукопоглощающим составом, или звукоотталкивающий коврик. Сверху можно накрыть обычным ковром. Потолок: с бетонными перекрытиями лучше использовать гипсокартон с зазором, заполненным стекловолокном.

Полезные советы

Расположение мебели: размещайте мягкую мебель и ковры у стен, чтобы дополнительно поглощать шум.

размещайте мягкую мебель и ковры у стен, чтобы дополнительно поглощать шум. Регулярная уборка: чистота в помещении улучшает акустику.

чистота в помещении улучшает акустику. Проверьте окна: установите двойные стеклопакеты для уменьшения внешнего шума.

Коротко о главном

Звукоизоляция помогает справиться с шумом от соседей или улицы. Простые методы, такие как использование акустических тканей и уплотнителей, можно дополнить установкой гипсокартона и специальных панелей.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.



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