Как сделать звукоизоляцию в квартире: спасаемся от грохота соседей и громкой музыки за стеной

Гул перфоратора, топот над головой или музыка за стеной могут стать настоящим испытанием. Если шум от соседей портит жизнь, пора задуматься о звукоизоляции. Разбираемся, как создать комфортный акустический климат в квартире.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире
Типы шумов
Шум в квартире делится на три основные категории:
Воздушный шум: разговоры, музыка, крики или шум транспорта.
Ударный шум: звуки от перестановки мебели, сверления или молотка.
Структурный шум: вибрации, распространяющиеся через стены и перекрытия (например, ремонт на этажах выше или ниже).
Способы звукоизоляции
Акустические ткани: специальные материалы с виниловым слоем эффективно поглощают звуки, но работают не на 100%.
Книжные стеллажи: расставьте полки с книгами вдоль стен — это уменьшит проникновение звуков извне.
Уплотнители на двери: пороговые уплотнители помогут снизить уровень шума через щели в дверях.
Антивибрационные коврики: установите под вибрирующими предметами (например, колонками), чтобы уменьшить гул.
Акустические панели: идеально подходят для стен и потолков, эффективно поглощая звуки на разных частотах.
Звуконепроницаемые конструкции
Если нужна более серьёзная защита, используйте гипсокартон толщиной от 1,5 см.
Эффект декаплинга: между двумя слоями гипсокартона оставляют зазор для гашения звуковых волн.
Звукоизолирующие зажимы: эти элементы с резиновыми вставками создают дополнительную преграду для звуков.
Звукопоглощающий состав: используйте вязкоэластичный клей или стекловолокно между слоями гипсокартона.
Акустический герметик: заделывает трещины и стыки, через которые может проникать звук.
Звукоизоляция пола и потолка
Пол: на пол укладывают слои гипсокартона, промазанные звукопоглощающим составом, или звукоотталкивающий коврик. Сверху можно накрыть обычным ковром.
Потолок: с бетонными перекрытиями лучше использовать гипсокартон с зазором, заполненным стекловолокном.
Полезные советы
Расположение мебели: размещайте мягкую мебель и ковры у стен, чтобы дополнительно поглощать шум.
Регулярная уборка: чистота в помещении улучшает акустику.
Проверьте окна: установите двойные стеклопакеты для уменьшения внешнего шума.
Коротко о главном
Звукоизоляция помогает справиться с шумом от соседей или улицы. Простые методы, такие как использование акустических тканей и уплотнителей, можно дополнить установкой гипсокартона и специальных панелей.
Уточнения
Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.