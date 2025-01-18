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Как сделать звукоизоляцию в квартире: спасаемся от грохота соседей и громкой музыки за стеной

2:53
Недвижимость

Гул перфоратора, топот над головой или музыка за стеной могут стать настоящим испытанием. Если шум от соседей портит жизнь, пора задуматься о звукоизоляции. Разбираемся, как создать комфортный акустический климат в квартире.

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

Типы шумов

Шум в квартире делится на три основные категории:

  • Воздушный шум: разговоры, музыка, крики или шум транспорта.
  • Ударный шум: звуки от перестановки мебели, сверления или молотка.
  • Структурный шум: вибрации, распространяющиеся через стены и перекрытия (например, ремонт на этажах выше или ниже).

Способы звукоизоляции

  • Акустические ткани: специальные материалы с виниловым слоем эффективно поглощают звуки, но работают не на 100%.
  • Книжные стеллажи: расставьте полки с книгами вдоль стен — это уменьшит проникновение звуков извне.
  • Уплотнители на двери: пороговые уплотнители помогут снизить уровень шума через щели в дверях.
  • Антивибрационные коврики: установите под вибрирующими предметами (например, колонками), чтобы уменьшить гул.
  • Акустические панели: идеально подходят для стен и потолков, эффективно поглощая звуки на разных частотах.

Звуконепроницаемые конструкции

Если нужна более серьёзная защита, используйте гипсокартон толщиной от 1,5 см.

  • Эффект декаплинга: между двумя слоями гипсокартона оставляют зазор для гашения звуковых волн.
  • Звукоизолирующие зажимы: эти элементы с резиновыми вставками создают дополнительную преграду для звуков.
  • Звукопоглощающий состав: используйте вязкоэластичный клей или стекловолокно между слоями гипсокартона.
  • Акустический герметик: заделывает трещины и стыки, через которые может проникать звук.

Звукоизоляция пола и потолка

  • Пол: на пол укладывают слои гипсокартона, промазанные звукопоглощающим составом, или звукоотталкивающий коврик. Сверху можно накрыть обычным ковром.
  • Потолок: с бетонными перекрытиями лучше использовать гипсокартон с зазором, заполненным стекловолокном.

Полезные советы

  • Расположение мебели: размещайте мягкую мебель и ковры у стен, чтобы дополнительно поглощать шум.
  • Регулярная уборка: чистота в помещении улучшает акустику.
  • Проверьте окна: установите двойные стеклопакеты для уменьшения внешнего шума.

Коротко о главном

Звукоизоляция помогает справиться с шумом от соседей или улицы. Простые методы, такие как использование акустических тканей и уплотнителей, можно дополнить установкой гипсокартона и специальных панелей.

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция - снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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