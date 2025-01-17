Как избежать пожара в квартире: простые советы для вашей безопасности

Каждые пять секунд где-то на Земле происходит пожар. Избежать трагических последствий можно, если соблюдать основные правила пожарной безопасности. Разбираемся, как защитить квартиру от возгорания и минимизировать риски.
Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожар из-за забытого утюга
Электроприборы и проводка
Проверяйте состояние техники: не используйте приборы с поврежденными проводами. Оголенные кабели — первый шаг к короткому замыканию.
Избегайте перегрузок: не включайте несколько мощных устройств одновременно в одну розетку.
Используйте качественную технику: откажитесь от дешевых устройств неизвестных брендов.
Контролируйте проводку: все кабели должны быть в изоляции, а предохранители — калиброванными.
Не маскируйте провода горючими материалами: ковры и обои рядом с электропроводкой — потенциальная опасность.
Средства защиты от пожара
Датчики дыма: уведомят о первых признаках возгорания.
Огнетушители: один из самых доступных и эффективных способов справиться с пожаром.
Умные розетки: позволяют дистанционно выключать приборы, забытые в режиме работы.
Датчики утечки газа: актуальны для квартир с газовым оборудованием.
Совет: Страховка имущества поможет компенсировать убытки в случае пожара.
Балкон и лестничные площадки
Не превращайте балкон в склад: одна искра — и беспорядок на лоджии может привести к беде.
Закрывайте окна: особенно перед выходом из дома и на ночь.
Освободите лестничные площадки: коляски, велосипеды и другие вещи создают препятствия для эвакуации.
Детям — об играх и огне
Детские шалости часто становятся причиной возгораний. Увлекательные объяснения, мультфильмы или игры помогут ребенку запомнить основные правила безопасности.
Первые признаки пожара: как действовать
Позвоните в пожарную службу: сообщите, что горит, адрес, ФИО и номер телефона.
Эвакуируйте людей: действуйте быстро, но спокойно.
Попытайтесь потушить огонь: используйте огнетушитель, воду (если электроприборы обесточены) или плотную ткань.
Не открывайте окнаи двери: приток воздуха ускоряет распространение огня.
Закрывайте двери за собой: это поможет замедлить поступление кислорода к огню.
Коротко о главном
Пожарная безопасность — это внимательное отношение к электроприборам, регулярный контроль проводки, установка датчиков и огнетушителей, а также соблюдение порядка на балконе и в квартире. Обучите детей основам безопасности и всегда будьте готовы к быстрому реагированию.
Уточнения
Пожа́р - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.