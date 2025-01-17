Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карьера за океаном скоро закончится: именитого форварда хочет забрать из НХЛ омский Авангард
Почему сон жизненно важен для собак
Газ вместо бензина: сколько денег можно сэкономить и что мешает
Не все потеряно: 4 способа исправить неудачные стрижку и окрашивание
Ранняя седина: безобидный симптом или сигнал тревоги
Частая ошибка во время варки пельменей: это необходимо знать
Разрушенная экзопланета раскрывает свои внутренние секреты
Стоматолог объяснил, почему опасно разговаривать на холоде
Щенок мечты: как найти питомца с идеальным характером

Как избежать пожара в квартире: простые советы для вашей безопасности

2:46
Недвижимость

Каждые пять секунд где-то на Земле происходит пожар. Избежать трагических последствий можно, если соблюдать основные правила пожарной безопасности. Разбираемся, как защитить квартиру от возгорания и минимизировать риски.

Пожар из-за забытого утюга
Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожар из-за забытого утюга

Электроприборы и проводка

  • Проверяйте состояние техники: не используйте приборы с поврежденными проводами. Оголенные кабели — первый шаг к короткому замыканию.
  • Избегайте перегрузок: не включайте несколько мощных устройств одновременно в одну розетку.
  • Используйте качественную технику: откажитесь от дешевых устройств неизвестных брендов.
  • Контролируйте проводку: все кабели должны быть в изоляции, а предохранители — калиброванными.
  • Не маскируйте провода горючими материалами: ковры и обои рядом с электропроводкой — потенциальная опасность.

Средства защиты от пожара

  • Датчики дыма: уведомят о первых признаках возгорания.
  • Огнетушители: один из самых доступных и эффективных способов справиться с пожаром.
  • Умные розетки: позволяют дистанционно выключать приборы, забытые в режиме работы.
  • Датчики утечки газа: актуальны для квартир с газовым оборудованием.

Совет: Страховка имущества поможет компенсировать убытки в случае пожара.

Балкон и лестничные площадки

  • Не превращайте балкон в склад: одна искра — и беспорядок на лоджии может привести к беде.
  • Закрывайте окна: особенно перед выходом из дома и на ночь.
  • Освободите лестничные площадки: коляски, велосипеды и другие вещи создают препятствия для эвакуации.

Детям — об играх и огне

Детские шалости часто становятся причиной возгораний. Увлекательные объяснения, мультфильмы или игры помогут ребенку запомнить основные правила безопасности.

Первые признаки пожара: как действовать

  • Позвоните в пожарную службу: сообщите, что горит, адрес, ФИО и номер телефона.
  • Эвакуируйте людей: действуйте быстро, но спокойно.
  • Попытайтесь потушить огонь: используйте огнетушитель, воду (если электроприборы обесточены) или плотную ткань.
  • Не открывайте окна и двери: приток воздуха ускоряет распространение огня.
  • Закрывайте двери за собой: это поможет замедлить поступление кислорода к огню.

Коротко о главном

Пожарная безопасность — это внимательное отношение к электроприборам, регулярный контроль проводки, установка датчиков и огнетушителей, а также соблюдение порядка на балконе и в квартире. Обучите детей основам безопасности и всегда будьте готовы к быстрому реагированию.

Уточнения

Пожа́р - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Наука и техника
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса Аудио 
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Наука и техника
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен Аудио 
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Садоводство, цветоводство
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев Россия отдаёт долг Ирану за помощь в СВО в самые трудные минуты Любовь Степушова
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Последние материалы
Почему сон жизненно важен для собак
Газ вместо бензина: сколько денег можно сэкономить и что мешает
Не все потеряно: 4 способа исправить неудачные стрижку и окрашивание
Ранняя седина: безобидный симптом или сигнал тревоги
Частая ошибка во время варки пельменей: это необходимо знать
Разрушенная экзопланета раскрывает свои внутренние секреты
Стоматолог объяснил, почему опасно разговаривать на холоде
Щенок мечты: как найти питомца с идеальным характером
Минимум пластика, максимум удобства: советы для каждой семьи
Как получать пенсию, чтобы защитить деньги от инфляции?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.