Как избежать пожара в квартире: простые советы для вашей безопасности

2:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждые пять секунд где-то на Земле происходит пожар. Избежать трагических последствий можно, если соблюдать основные правила пожарной безопасности. Разбираемся, как защитить квартиру от возгорания и минимизировать риски.

Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожар из-за забытого утюга

Электроприборы и проводка

Проверяйте состояние техники: не используйте приборы с поврежденными проводами. Оголенные кабели — первый шаг к короткому замыканию.

не используйте приборы с поврежденными проводами. Оголенные кабели — первый шаг к короткому замыканию. Избегайте перегрузок: не включайте несколько мощных устройств одновременно в одну розетку.

не включайте несколько мощных устройств одновременно в одну розетку. Используйте качественную технику: откажитесь от дешевых устройств неизвестных брендов.

откажитесь от дешевых устройств неизвестных брендов. Контролируйте проводку: все кабели должны быть в изоляции, а предохранители — калиброванными.

все кабели должны быть в изоляции, а предохранители — калиброванными. Не маскируйте провода горючими материалами: ковры и обои рядом с электропроводкой — потенциальная опасность.

Средства защиты от пожара

Датчики дыма: уведомят о первых признаках возгорания.

уведомят о первых признаках возгорания. Огнетушители: один из самых доступных и эффективных способов справиться с пожаром.

один из самых доступных и эффективных способов справиться с пожаром. Умные розетки: позволяют дистанционно выключать приборы, забытые в режиме работы.

позволяют дистанционно выключать приборы, забытые в режиме работы. Датчики утечки газа: актуальны для квартир с газовым оборудованием.

Совет: Страховка имущества поможет компенсировать убытки в случае пожара.

Балкон и лестничные площадки

Не превращайте балкон в склад : одна искра — и беспорядок на лоджии может привести к беде.

: одна искра — и беспорядок на лоджии может привести к беде. Закрывайте окна: особенно перед выходом из дома и на ночь.

особенно перед выходом из дома и на ночь. Освободите лестничные площадки: коляски, велосипеды и другие вещи создают препятствия для эвакуации.

Детям — об играх и огне

Детские шалости часто становятся причиной возгораний. Увлекательные объяснения, мультфильмы или игры помогут ребенку запомнить основные правила безопасности.

Первые признаки пожара: как действовать

Позвоните в пожарную службу : сообщите, что горит, адрес, ФИО и номер телефона.

: сообщите, что горит, адрес, ФИО и номер телефона. Эвакуируйте людей: действуйте быстро, но спокойно.

действуйте быстро, но спокойно. Попытайтесь потушить огонь: используйте огнетушитель, воду (если электроприборы обесточены) или плотную ткань.

используйте огнетушитель, воду (если электроприборы обесточены) или плотную ткань. Не открывайте окна и двери : приток воздуха ускоряет распространение огня.

: приток воздуха ускоряет распространение огня. Закрывайте двери за собой: это поможет замедлить поступление кислорода к огню.

Коротко о главном

Пожарная безопасность — это внимательное отношение к электроприборам, регулярный контроль проводки, установка датчиков и огнетушителей, а также соблюдение порядка на балконе и в квартире. Обучите детей основам безопасности и всегда будьте готовы к быстрому реагированию.

Уточнения

Пожа́р - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.



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