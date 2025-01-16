Освежите интерьер: 10 идей для весеннего настроения

Весна — время перемен, и ваш дом тоже может стать отражением пробуждающейся природы. Легкие изменения в интерьере создадут атмосферу свежести и уюта. Рассказываем, как подготовить квартиру к новому сезону.
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком
Наведите порядок
Избавьтесь от лишнего
Разберите одежду и обувь, которые до следующей зимы не понадобятся, и уберите их в подписанные коробки. Проверьте сроки годности лекарств и продуктов, а ненужные, но хорошие вещи отдайте на благотворительность.
Проведите генеральную уборку
Почистите ковры, мягкую мебель и стеклянные поверхности. Особое внимание уделите окнам — весенний свет преобразит дом, а чистые стекла создадут ощущение простора.
Освежите интерьер
Поменяйте текстиль
Снимите тяжелые зимние шторы и замените их на легкие из органзы или тюля. Обновите постельное белье, пледы, полотенца и кухонный текстиль. Для весеннего настроения подойдут пастельные или цветочные принты.
Обновите декор
Добавьте яркие акценты: вазы, картины, подушки. Используйте зеркала и стеклянные элементы, чтобы сделать пространство визуально легче.
Создайте свою оранжерею
Украсьте комнаты цветами и растениями. На кухне можно посадить зелень: базилик, мяту или петрушку.
Перестановка и балкон
Сделайте перестановку
Экспериментируйте с мебелью — переместите стеллаж, поменяйте ковры или освободите путь для солнечных лучей.
Приведите в порядок балкон
Уберите лишние вещи, добавьте столик и растения, чтобы превратить балкон в уютное место для отдыха.
Весенние мелочи
Обновите посуду
Избавьтесь от старых или поврежденных предметов и купите посуду с весенними мотивами.
Свежий весенний воздух подарит бодрость и ощущение обновления.
Коротко о главном
Весна — отличный повод освежить интерьер, избавиться от лишнего и впустить больше света. Легкие текстильные изменения, немного зелени и порядок на балконе сделают ваш дом настоящим оазисом весеннего настроения.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.