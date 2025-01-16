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Освежите интерьер: 10 идей для весеннего настроения

2:29
Недвижимость

Весна — время перемен, и ваш дом тоже может стать отражением пробуждающейся природы. Легкие изменения в интерьере создадут атмосферу свежести и уюта. Рассказываем, как подготовить квартиру к новому сезону.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Наведите порядок

Избавьтесь от лишнего

  • Разберите одежду и обувь, которые до следующей зимы не понадобятся, и уберите их в подписанные коробки. Проверьте сроки годности лекарств и продуктов, а ненужные, но хорошие вещи отдайте на благотворительность.

Проведите генеральную уборку

  • Почистите ковры, мягкую мебель и стеклянные поверхности. Особое внимание уделите окнам — весенний свет преобразит дом, а чистые стекла создадут ощущение простора.

Освежите интерьер

Поменяйте текстиль

  • Снимите тяжелые зимние шторы и замените их на легкие из органзы или тюля. Обновите постельное белье, пледы, полотенца и кухонный текстиль. Для весеннего настроения подойдут пастельные или цветочные принты.

Обновите декор

  • Добавьте яркие акценты: вазы, картины, подушки. Используйте зеркала и стеклянные элементы, чтобы сделать пространство визуально легче.

Создайте свою оранжерею

  • Украсьте комнаты цветами и растениями. На кухне можно посадить зелень: базилик, мяту или петрушку.

Перестановка и балкон

Сделайте перестановку

  • Экспериментируйте с мебелью — переместите стеллаж, поменяйте ковры или освободите путь для солнечных лучей.

Приведите в порядок балкон

  • Уберите лишние вещи, добавьте столик и растения, чтобы превратить балкон в уютное место для отдыха.

Весенние мелочи

Обновите посуду

  • Избавьтесь от старых или поврежденных предметов и купите посуду с весенними мотивами.

Добавьте ароматов

  • Используйте натуральные запахи: цветочные композиции, фрукты, ароматические свечи.

Проветривайте квартиру

  • Свежий весенний воздух подарит бодрость и ощущение обновления.

Коротко о главном

Весна — отличный повод освежить интерьер, избавиться от лишнего и впустить больше света. Легкие текстильные изменения, немного зелени и порядок на балконе сделают ваш дом настоящим оазисом весеннего настроения.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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