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От охлаждения до обогрева: кондиционеры которые удивляют

Недвижимость

Выбор кондиционера — это не только вопрос бюджета, но и сложная задача, требующая учёта характеристик помещения, климатических условий и особенностей монтажа. Чтобы техника справлялась с задачами охлаждения и обогрева эффективно, важно подойти к выбору осознанно.

Кондиционер
Фото: freepik
Кондиционер

Виды кондиционеров: что выбрать

Сплит-системы

  • Самый популярный вариант для квартир и частных домов. Внутренний блок устанавливается на стену, а внешний — на фасад здания. Основные плюсы: низкий уровень шума, многофункциональность (охлаждение, обогрев, осушение воздуха). Минус — требуется профессиональный монтаж.

Напольные модели

  • Простой и бюджетный выбор, не требующий сложной установки. Однако такие кондиционеры шумят сильнее, чем сплит-системы, и менее энергоэффективны.

Оконные кондиционеры

  • Компактные и недорогие, но подходят только для помещений с раздвижными окнами.

Кассетные и канальные системы

  • Идеальны для больших домов с высокими потолками. Могут охлаждать сразу несколько комнат, но требуют тщательного планирования на этапе строительства.

Как рассчитать мощность кондиционера

Для охлаждения 10 м² потребуется около 1-1,2 кВт мощности. Учитывайте высоту потолков, расположение окон (солнечная или тенистая сторона) и климат в вашем регионе. Запас мощности в 15-20% позволит технике работать дольше без перегрузок.

Важные параметры выбора

Компрессор

  • Инверторные модели работают плавно и экономно, но стоят дороже. Обычные компрессоры надёжны, но менее долговечны.

Энергоэффективность

  • Ищите устройства с маркировкой A+, A++ или выше.

Уровень шума

  • Для комфортного использования внутренний блок не должен издавать звуки громче 20-30 дБ.

Длина магистрали

  • Убедитесь, что расстояние между внутренним и наружным блоками не превышает допустимые значения.

Установка кондиционера: что нужно знать

Монтаж кондиционера лучше доверить профессионалам, чтобы избежать проблем с работой системы. Важно учесть:

  • Наружный блок не должен загораживать соседские окна или капать конденсатом на подоконники.
  • Для внутреннего блока необходим зазор 15 см до потолка и 30 см до стены.
  • Не размещайте устройство напротив кровати или рабочего стола, чтобы избежать переохлаждения.

Коротко о главном

Сплит-системы остаются оптимальным выбором для большинства помещений. Для правильной работы важно грамотно рассчитать мощность и учитывать особенности помещения. Установка кондиционера требует соблюдения правил монтажа, чтобы устройство служило долго и эффективно.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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