Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Затишье после бури: Израиль и ХАМАС достигли договоренностей
Шесть ошибок в планировании светового дизайна квартиры
С чем нельзя есть пельмени: продукты, которые портят вкус и тяжело усваиваются
Уход за шерстью: как стирать и сушить вещи без повреждений
Новый гибрид Mazda CX-50: сможет ли он конкурировать с RAV4 и CR-V?
Оплата коммуналки в 2025 году — что нужно знать о новых правилах начисления пеней
Исследование рака лёгкого: 45 биомаркеров повышают точность лечения
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
Новый Toyota RAV4 2025 уже в России: что предлагает обновлённый кроссовер

Индукционная плита: плюсы, минусы и выбор посуды

3:41
Недвижимость

Индукционные плиты — современное решение, которое делает процесс готовки быстрым, безопасным и экономичным. Технология основана на электромагнитных явлениях, что отличает её от традиционных газовых и электрических плит. Разберём, как работает эта техника, в чём её плюсы и минусы, а также что важно знать при выборе посуды.

Кухонная плита
Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кухонная плита

Что такое индукционная плита

Индукционная плита — это разновидность электроплиты, где тепло создаётся за счёт электромагнитного поля. Вместо нагрева конфорки тепло возникает непосредственно в металлическом дне посуды.

Как это работает

  • Под стеклянной поверхностью находится медная катушка.
  • При включении она создаёт электромагнитное поле.
  • В металле посуды образуются вихревые токи, которые нагревают дно.
  • Поверхность плиты остаётся холодной, нагревается только посуда.

Эта технология не только ускоряет процесс готовки, но и делает использование плиты более безопасным.

Разновидности индукционных плит

Все индукционные плиты можно разделить на две основные категории:

  • Независимые модели: полноценные плиты с духовкой или без неё.
  • Варочные панели: устанавливаются в столешницу, требуют отдельного монтажа.

Поверхность плит обычно изготавливается из жаропрочной стеклокерамики. Она устойчива к температурам, но чувствительна к механическим повреждениям. В зависимости от модели варочная панель может иметь от одной до шести конфорок разной формы и размера.

Подключение индукционной плиты

Для работы индукционной плиты требуется сеть 220 В. Основные рекомендации:

  • Подключать через силовую розетку с медным кабелем сечением от 6 мм.
  • В частных домах выводить розетку на отдельный автомат в щитке.
  • Варочные панели требуют выреза в столешнице и обработки стыков герметиком.

Выбор посуды для индукционной плиты

Для индукционной плиты подходит только посуда с ферромагнитным дном:

  • Стальная или чугунная.
  • С плоским и толстым дном.

Чтобы проверить, подходит ли посуда, можно использовать магнит: если он прилипает ко дну, сковороду или кастрюлю можно использовать. Для алюминиевых, медных или керамических изделий без металлических вставок потребуется адаптер из ферромагнитного металла.

Плюсы и минусы индукционных плит

Преимущества

  • Безопасность: поверхность не нагревается, уменьшая риск ожогов.
  • Экономия: расход энергии ниже на 20-30% по сравнению с обычными электроплитами.
  • Скорость: посуда нагревается мгновенно, нет потерь энергии.
  • Точность: температура легко регулируется, конфорки быстро остывают.

Недостатки

  • Требуется специальная посуда.
  • Шум при работе (особенно с лёгкой посудой).
  • Хрупкость стеклокерамической поверхности.

Вредна ли индукционная плита

Индукционные плиты безопасны для большинства людей. Магнитное поле минимально влияет на организм, но есть исключения:

  • Людям с кардиостимулятором не рекомендуется использовать такие плиты, так как они могут воздействовать на работу устройства.

Коротко о главном

Индукционная плита нагревает только посуду, а не поверхность. Это делает её безопасной, экономичной и удобной в использовании. Однако для работы потребуется специальная посуда с ферромагнитным дном или адаптер.

Уточнения

Индукционная плита - кухонная электрическая плита, разогревающая непосредственно железосодержащую посуду (а не конфорку, как в случае с традиционной плитой) индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20-100 кГц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод
Садоводство, цветоводство
Как получить здоровую рассаду без пикировки: простой метод Аудио 
Интерьерные привычки прошлого: что перестало быть модным
Недвижимость
Интерьерные привычки прошлого: что перестало быть модным Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Прекращение транзита российского газа через Украину отразилось даже на Британии
Последние материалы
Шесть ошибок в планировании светового дизайна квартиры
Уход за шерстью: как стирать и сушить вещи без повреждений
Новый гибрид Mazda CX-50: сможет ли он конкурировать с RAV4 и CR-V?
Оплата коммуналки в 2025 году — что нужно знать о новых правилах начисления пеней
Исследование рака лёгкого: 45 биомаркеров повышают точность лечения
В Госдуме хотят запретить розничную продажу табачных изделий в павильонах
Новый Toyota RAV4 2025 уже в России: что предлагает обновлённый кроссовер
Психологи объяснили, почему некоторые люди спят в жару под утяжелённым одеялом
Защита от морозов: что делать в случае разрыва укрывного материала для роз
Когда подёргивание ушей у кошки становится поводом для визита к ветеринару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.