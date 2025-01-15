Почему в квартире появляются мошки и как с ними бороться

3:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Появление мошек в квартире или доме — проблема, с которой сталкиваются многие. Эти насекомые могут появиться в любое время года и доставлять дискомфорт, даже если они не опасны для здоровья. Разберём основные причины их появления, способы избавления и профилактики.

Фото: creativecommons.org by Martin Cooper is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Цветочные мошки

Почему появляются мошки

Мошки проникают в квартиры разными способами:

Через вентиляцию, открытые окна и двери.

С продуктами питания (фрукты, овощи, ягоды), в которых могут быть личинки.

Вместе с заражённым грунтом для комнатных растений.

На шерсти домашних животных или одежде после прогулки.

В деревянных домах — через щели в стенах и полу.

Особенно часто мошки появляются в местах с повышенной влажностью, плохо проветриваемых помещениях или там, где хранятся испорченные продукты.

Основные виды мошек

В квартире можно встретить несколько типов мошек:

Плодовые мошки (дрозофилы): заводятся в испорченных продуктах. Безвредны, но быстро размножаются.

(дрозофилы): заводятся в испорченных продуктах. Безвредны, но быстро размножаются. Канализационные мошки: обитают в ванных комнатах, раковинах и мусорных ведрах. Могут переносить бактерии.

обитают в ванных комнатах, раковинах и мусорных ведрах. Могут переносить бактерии. Злаковые мошки: живут в крупах и способны испортить запасы.

живут в крупах и способны испортить запасы. Земляные мошки: появляются из-за чрезмерного полива растений или заражённой почвы.

появляются из-за чрезмерного полива растений или заражённой почвы. Кровососущие мошки (гнусы): их укусы болезненны, а сами насекомые переносят инфекции.

Как избавиться от мошек

Для борьбы с мошками важно устранить источник их появления. В зависимости от ситуации можно использовать:

Репелленты

Натуральные: полынь, базилик, розмарин.

Домашние спреи: например, на основе ванилина или эфирных масел.

Фумигаторы

Эффективны против всех видов мошек. Бывают электрические, газовые или в форме спирали.

Ловушки

Самодельные ловушки из банки с приманкой (фрукты, мёд, уксус) помогут быстро сократить количество насекомых.

Дезинсекция

Если мошек слишком много, лучше обратиться к профессионалам.

Уход за растениями

При заражении грунта пересадите растения, обработав корни и горшки, а почву прокалите.

Профилактика появления мошек

Регулярно убирайте квартиру, проветривайте помещения.

Проверяйте продукты на кухне, не оставляйте их гнить.

Выносите мусор ежедневно.

Ухаживайте за растениями: не переливайте и обрабатывайте почву.

Меняйте губки и тряпки для уборки каждые две недели.

Коротко о главном

Мошки появляются из-за влажности, гниющих продуктов или заражённой почвы. Избавиться от них помогут ловушки, фумигаторы или репелленты, а предотвратить их появление можно регулярной уборкой и проветриванием.

Уточнения

Мо́шки (лат. Simuliidae) — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



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