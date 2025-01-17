Разбор квитанции ЖКХ: за что мы на самом деле платим

3:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый месяц квитанции за жилищно-коммунальные услуги заставляют задуматься: за что начислены суммы, указанные в платёжке? Чтобы не переплачивать и понимать структуру расходов, разберёмся, из чего складывается квартплата, как её рассчитывают, что делать при ошибках в начислениях и как можно сэкономить.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Жилищные и коммунальные услуги: в чём разница

Коммунальные услуги обеспечивают комфортное проживание, включая подачу воды, света, газа, отопление, вывоз мусора и водоотведение. Они оплачиваются по индивидуальным счётчикам или нормативам потребления.

Жилищные услуги касаются содержания общего имущества дома: уборки подъездов, работы лифтов, ремонта и поддержания конструкций здания в надлежащем состоянии. Плата за них зависит от площади квартиры.

Квитанции рассчитываются на основе постановления №354 Правительства РФ и раздела VII ЖК РФ, а тарифы утверждают региональные власти.

Из чего складывается квартплата

Основные составляющие:

Холодная и горячая вода : подача и нагрев воды рассчитываются отдельно.

: подача и нагрев воды рассчитываются отдельно. Отопление: зависит от показаний общедомовых счётчиков или распределяется по площади квартир.

зависит от показаний общедомовых счётчиков или распределяется по площади квартир. Электричество и газ : оплата производится по счётчикам или нормативам.

: оплата производится по счётчикам или нормативам. Вывоз мусора: тариф устанавливается по количеству проживающих или площади жилья.

тариф устанавливается по количеству проживающих или площади жилья. Капитальный ремонт: ежемесячный взнос обязателен для всех собственников, кроме жильцов аварийных домов.

Дополнительно в квитанциях могут указываться расходы на обслуживание шлагбаумов, домофонов или услуги консьержа. Эти услуги оплачиваются только после одобрения жильцов на общем собрании.

Как рассчитывается квартплата

Каждый вид услуги имеет свою формулу расчёта:

Вода и электричество : потребление умножают на тариф.

: потребление умножают на тариф. Отопление: расход тепла распределяют пропорционально площади квартиры.

расход тепла распределяют пропорционально площади квартиры. Вывоз мусора: тариф зависит от регионального подхода: по числу жильцов или площади.

Если нет счётчиков, начисления производят по нормативам с учётом повышающего коэффициента 1,5.

Как оспорить ошибки в квитанции

Если суммы в платёжке завышены, следует:

Сравнить данные с показаниями счётчиков

Обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с заявлением о перерасчёте, приложив фото приборов учёта.

При отказе решить вопрос через Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или суд.

Как экономить на квартплате

Установите многотарифные счётчики: ночью электричество дешевле.

ночью электричество дешевле. Сокращайте потребление воды: используйте посудомоечные машины и своевременно ремонтируйте сантехнику.

используйте посудомоечные машины и своевременно ремонтируйте сантехнику. Перейдите на светодиодные лампы: они потребляют меньше энергии.

они потребляют меньше энергии. Утепляйте окна и двери: это снизит расходы на отопление.

Коротко о главном

Квартплата состоит из жилищных и коммунальных услуг. Их стоимость рассчитывается по тарифам, счётчикам или нормативам. Ошибки в квитанциях можно оспорить, а для экономии важно сокращать потребление ресурсов и утеплять жильё.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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