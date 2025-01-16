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Способы аннулирования договора на покупку жилья: простые шаги для безопасной отмены сделки

2:50
Недвижимость

Расторжение сделки купли-продажи квартиры — процесс, связанный с серьёзными юридическими тонкостями и возможными рисками. Узнайте, в каких случаях это возможно, как правильно аннулировать договор и избежать финансовых потерь.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Основные причины для отмены сделки

Договор купли-продажи квартиры фиксирует права и обязанности обеих сторон. Однако существуют ситуации, когда сделка может быть расторгнута:

  • Нарушение условий договора: продавец может затягивать передачу прав собственности или уклоняться от выполнения обязательств, указанных в договоре.
  • Скрытые недостатки объекта: неузаконенные перепланировки, значительные дефекты конструкции или системы жизнеобеспечения — всё это может стать причиной для аннулирования сделки.
  • Обременения: продавец может скрыть права третьих лиц, наличие зарегистрированных жильцов или долгов по коммунальным платежам.
  • Финансовые проблемы: покупатель может задерживать платежи, не выполнить полную оплату или отказаться от подписания акта приёма-передачи.

Как расторгнуть договор

Существует три законных способа аннулирования сделки:

Отзыв документов до регистрации

  • Если документы ещё не зарегистрированы в Росреестре, стороны могут отозвать их. Это наиболее простой и быстрый вариант, который подходит при изменении обстоятельств или ошибке.

Обоюдное согласие сторон

  • Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В этом случае составляется документ, где фиксируются условия возврата денег и имущества. Если регистрация уже завершена, возможно заключение обратного договора купли-продажи.

Судебное разбирательство

  • При отсутствии согласия одной из сторон потребуется обращение в суд. Судебное расторжение возможно при наличии доказательств нарушений или сокрытия важных фактов. Решение суда может включать аннулирование сделки, возврат денег или компенсацию ущерба.

Как избежать проблем при сделках

  • Проверяйте договор: убедитесь, что в нём прописаны все детали сделки, включая ответственность сторон.
  • Изучайте документы на объект: проверьте юридическую чистоту квартиры, отсутствие обременений и других рисков.
  • Проводите техническую экспертизу: убедитесь, что объект соответствует заявленному состоянию.
  • Обращайтесь к профессионалам: помощь юристов и риелторов минимизирует риски.

Итог

Расторжение сделки купли-продажи — сложный процесс, требующий внимательности и профессиональной поддержки. Чтобы избежать проблем, важно тщательно готовить договор, проверять объект и привлекать специалистов.

Уточнения

Договор купли-продажи - договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену) (п. 1. ст. 454 ГК РФ).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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