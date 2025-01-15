Обман на доверии: способы защиты недвижимости от мошенников

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Телефонное мошенничество, связанное с недвижимостью, остаётся одной из самых опасных угроз для владельцев жилья. Преступники разрабатывают всё более изощрённые схемы, направленные на обман граждан и завладение их имуществом. Особенно уязвимы пожилые люди и те, кто недостаточно разбирается в юридических и финансовых вопросах.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Как действуют телефонные мошенники

Современные технологии позволяют злоумышленникам подделывать документы, использовать базы данных и даже имитировать звонки от официальных организаций. Однако основное их оружие – это психологическое давление. Преступники играют на чувствах страха, долга или доверия, чтобы усыпить бдительность жертвы.

Популярные схемы обмана

Сотрудник правоохранительных органов

Мошенник представляется полицейским и сообщает, что ваша квартира якобы находится под угрозой мошеннической продажи. Для "защиты" имущества предлагается временно оформить продажу квартиры или перевести средства на "защищённый" счёт.

Мнимый кредит под залог недвижимости

Преступники предлагают выгодные кредитные условия, но требуют залог в виде квартиры. Вместо кредитного договора жертва подписывает документы на продажу.

Комбинированные схемы

Часто используется сочетание нескольких уловок: например, звонок от "полицейского", который предлагает взять кредит для "защиты" квартиры.

Подделка документов

Мошенники могут использовать похищенные данные для оформления поддельных договоров, заявлений или цифровых подписей.

Кого выбирают мошенники

Жертвами чаще всего становятся пожилые люди, одинокие владельцы недвижимости, граждане с финансовыми трудностями или те, кто недостаточно осведомлён о своих правах. Преступники используют базы данных, которые позволяют выделять наиболее уязвимые группы.

Мошенники также активно работают с людьми, находящимися в стрессовых ситуациях, используя их эмоциональную уязвимость.

Как защитить себя

Чтобы минимизировать риск стать жертвой мошенников, важно соблюдать следующие меры предосторожности:

Не доверяйте звонкам от "служб безопасности"

Ни одна официальная организация не будет звонить гражданам с предложениями защиты имущества.

Подключите уведомления в Росреестре

В сервисе можно активировать опцию, запрещающую любые операции с недвижимостью без вашего личного присутствия.

Регулярно проверяйте документы

Заказывайте выписки из ЕГРН, чтобы убедиться, что ваша недвижимость остаётся в вашей собственности.

Проводите сделки через профессионалов

Важные операции с недвижимостью лучше доверить юристам или риелторам с проверенной репутацией.

Обучайте близких

Особенно это касается пожилых родственников, которые могут не осознавать всех рисков.

Итог

Телефонные мошенники продолжают разрабатывать всё новые схемы, направленные на завладение недвижимостью граждан. Защита от таких преступлений требует внимательности, регулярного контроля за документами и грамотного подхода к финансовым операциям.

Помните: если вас просят перевести деньги, подписать документы или продать квартиру "для защиты" – это повод немедленно прекратить общение и обратиться за консультацией к юристу. Берегите себя и своё имущество!

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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