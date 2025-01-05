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Как избежать повреждений при хранении мебели: важные советы

2:38
Недвижимость

Переезд, ремонт или смена интерьера — это всегда сложные процессы, в которых хранение мебели играет ключевую роль. Чтобы сохранить её функциональность и внешний вид, нужно учесть несколько важных аспектов. Разбираем, что нужно знать о правильном хранении мебели, чтобы избежать проблем в будущем.

Перестановка мебели
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Перестановка мебели

Где и как хранить мебель

Правильное место для хранения мебели — это залог её безопасности. Оно должно соответствовать нескольким важным условиям:

  • Простор. Место должно быть достаточно большим для того, чтобы разместить мебель без сжатия.
  • Уровень влажности. Влажность не должна быть слишком высокой, чтобы избежать повреждения древесины и тканей.
  • Температурный режим. Избегайте резких перепадов температуры, чтобы избежать деформации материалов.
  • Отсутствие пыли. Пыль может повредить покрытия и обивку.

Какие места подходят для хранения мебели

  • Дополнительное пространство в доме. Если у вас есть свободная комната или балкон, это идеальное место для временного хранения.
  • Складские помещения. Специализированные склады обеспечат нужные условия для сохранности мебели.
  • Дача или загородный дом. Здесь можно разместить мебель, если помещение защищено от влаги.
  • Помещение у друзей или родственников. Если есть такая возможность, это удобный и экономичный вариант.

Разбирать или не разбирать

Не всегда нужно разбирать мебель, если она будет храниться ненадолго. Важно просто упаковать её в защитные материалы, чтобы минимизировать воздействие внешней среды.

Однако есть ситуации, когда разборка будет полезна:

  • Большие шкафы, кровати с боковыми элементами, кухонные гарнитуры — их сложно разместить целыми, и разборка поможет сэкономить место.
  • Если мебель легко разбирается без ущерба для её состояния, и вы уверены, что сможете собрать её обратно, разборка — это хороший способ сэкономить пространство, особенно при длительном хранении.

Но если вы не уверены в своих силах или не хотите рисковать повреждением, лучше оставить мебель в собранном виде.

Разборка мебели: когда это необходимо

Разбирать мебель стоит в случае, если:

  • Вы планируете хранить её на длительный срок.
  • У вас ограниченное пространство для хранения.
  • Вы уверены, что сможете собрать её обратно без проблем.

В остальных случаях проще и безопаснее оставить мебель в целости и сохранности.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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