Дизайн-приемы которые мы продолжаем использовать неправильно

3:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пространство можно сделать комфортным и стильным, если применять известные интерьерные приемы правильно. Часто мы следуем популярным советам, не учитывая нюансы, и в итоге не достигаем желаемого результата. Разберем основные ошибки и способы их исправления.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Светлые стены для расширения пространства

Светлые оттенки действительно делают комнату светлее, но не всегда зрительно увеличивают пространство. В небольших комнатах однообразный светлый цвет может создать эффект стерильности.

Как правильно

Добавьте акцентную стену или контрастные детали. Насыщенные оттенки придадут глубину и уют, а светлый потолок и плинтусы сохранят ощущение легкости.

Мебель в цвет стен для уменьшения тесноты

Монохромные интерьеры выглядят стильно, но отсутствие акцентов делает их скучными. «Растворяя» всю мебель, вы рискуете создать обезличенное пространство.

Как правильно

Оставьте крупные предметы мебели в цвет стен, а мелкие элементы, такие как кресло, лампа или декоративные подушки, сделайте яркими акцентами. Это добавит интерьеру живости и глубины.

Избегание крупных узоров в маленьких помещениях

Считается, что крупные принты «съедают» пространство, но это касается лишь насыщенных и плотных рисунков. Мелкий, но пестрый узор тоже визуально сужает помещение.

Как правильно

Выбирайте узоры с редкими элементами и контрастными линиями. Такой рисунок создаст ощущение воздушности даже на темном фоне.

Акцентная стена для придания глубины

Не каждая акцентная стена усиливает эффект объема. Однотонная или близкая по цвету к остальным стенам стена может просто «потеряться».

Как правильно

Используйте контрастные решения. Например, светлые стены и темная акцентная стена или однотонные поверхности с броским узором. Подумайте о расположении акцента: темная дальняя стена визуально приблизится, а светлая — отдалится.

Зеркала для увеличения пространства

Ростовое зеркало на узкой стене коридора может сделать его еще уже. Неправильно расположенные зеркала могут отражать нежелательные элементы интерьера.

Как правильно

Размещайте зеркала на длинных стенах, чтобы они отражали свет и пространство. Важно продумать, что именно будет видно в отражении — окно или источник света, а не пустой угол.

Глянцевые поверхности для света и объема

Глянец добавляет света, но в большом количестве он может сделать интерьер «холодным» и стерильным.

Как правильно

Сочетайте глянцевые поверхности с теплыми матовыми материалами, такими как дерево или текстиль. Используйте глянец дозировано — для фартуков, светильников или небольших аксессуаров.

Множество точечных светильников для объема

Точечное освещение часто воспринимается как универсальный способ добавить света, но оно не создает уюта и может выглядеть холодно.

Как правильно

Используйте несколько источников света с рассеянным теплым светом. Настольные лампы, бра, торшеры и декоративные подсветки помогут создать многоуровневое освещение и уют.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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