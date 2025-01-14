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Дизайн-приемы которые мы продолжаем использовать неправильно

3:31
Недвижимость

Пространство можно сделать комфортным и стильным, если применять известные интерьерные приемы правильно. Часто мы следуем популярным советам, не учитывая нюансы, и в итоге не достигаем желаемого результата. Разберем основные ошибки и способы их исправления.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Светлые стены для расширения пространства

  • Светлые оттенки действительно делают комнату светлее, но не всегда зрительно увеличивают пространство. В небольших комнатах однообразный светлый цвет может создать эффект стерильности.

Как правильно

Добавьте акцентную стену или контрастные детали. Насыщенные оттенки придадут глубину и уют, а светлый потолок и плинтусы сохранят ощущение легкости.

Мебель в цвет стен для уменьшения тесноты

  • Монохромные интерьеры выглядят стильно, но отсутствие акцентов делает их скучными. «Растворяя» всю мебель, вы рискуете создать обезличенное пространство.

Как правильно

Оставьте крупные предметы мебели в цвет стен, а мелкие элементы, такие как кресло, лампа или декоративные подушки, сделайте яркими акцентами. Это добавит интерьеру живости и глубины.

Избегание крупных узоров в маленьких помещениях

  • Считается, что крупные принты «съедают» пространство, но это касается лишь насыщенных и плотных рисунков. Мелкий, но пестрый узор тоже визуально сужает помещение.

Как правильно

Выбирайте узоры с редкими элементами и контрастными линиями. Такой рисунок создаст ощущение воздушности даже на темном фоне.

Акцентная стена для придания глубины

  • Не каждая акцентная стена усиливает эффект объема. Однотонная или близкая по цвету к остальным стенам стена может просто «потеряться».

Как правильно

Используйте контрастные решения. Например, светлые стены и темная акцентная стена или однотонные поверхности с броским узором. Подумайте о расположении акцента: темная дальняя стена визуально приблизится, а светлая — отдалится.

Зеркала для увеличения пространства

  • Ростовое зеркало на узкой стене коридора может сделать его еще уже. Неправильно расположенные зеркала могут отражать нежелательные элементы интерьера.

Как правильно

Размещайте зеркала на длинных стенах, чтобы они отражали свет и пространство. Важно продумать, что именно будет видно в отражении — окно или источник света, а не пустой угол.

Глянцевые поверхности для света и объема

  • Глянец добавляет света, но в большом количестве он может сделать интерьер «холодным» и стерильным.

Как правильно

Сочетайте глянцевые поверхности с теплыми матовыми материалами, такими как дерево или текстиль. Используйте глянец дозировано — для фартуков, светильников или небольших аксессуаров.

Множество точечных светильников для объема

  • Точечное освещение часто воспринимается как универсальный способ добавить света, но оно не создает уюта и может выглядеть холодно.

Как правильно

Используйте несколько источников света с рассеянным теплым светом. Настольные лампы, бра, торшеры и декоративные подсветки помогут создать многоуровневое освещение и уют.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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