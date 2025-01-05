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Мечтаете об идеальном порядке в детской? Вот 3 идеи для хранения

2:55
Недвижимость

Если в детской комнате царит бардак, это не только сложно организовать, но и небезопасно для ребенка. Вечно потерянные игрушки, игрушки, с которыми не хочется играть — всё это приводит к беспорядку и расстройствам. Поэтому важно заранее продумать систему хранения. Мы подготовили для вас несколько эффективных вариантов, которые помогут избежать хаоса.

Игрушка
Фото: flickr.com by Simon Law, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Игрушка

1. Неглубокие контейнеры: идеальный выбор для игрушек

  • Цена: 70-300 ₽ (в зависимости от объема)
  • Что хранить: все игрушки, от конструкторов до машинок.

Контейнеры для игрушек должны быть достаточно просторными, но не слишком глубокими. Если игрушки лежат в контейнере, набитом до отказа, ребенку будет сложно найти нужную игрушку. Лучше, если игрушки будут лежать в несколько слоев, не более того. При выборе контейнеров важно учитывать размер игрушек: для небольших деталей конструктора подойдет контейнер меньшего объема, а для больших кукол — более просторный.

2. Органайзеры-сетки для ванной: удобно и гигиенично

  • Цена: 200-400 ₽
  • Что хранить: игрушки для купания.

Если в доме есть ванная, стоит подумать о специальных органайзерах для игрушек, которые будут висеть на стене и обеспечат хорошую циркуляцию воздуха. Это предотвратит образование плесени и неприятных запахов. Сетчатые подвесные органайзеры на липучках — это практично и удобно. После купания игрушки можно легко снять, высушить и постирать. Вместо пластиковых контейнеров в ванной лучше использовать такие сетки, ведь вода из пластиковых контейнеров не всегда полностью уходит, что может привести к неприятным последствиям.

3. Витрины и подставки для коллекций: для маленьких коллекционеров

  • Цена: 500-1500 ₽
  • Что хранить: коллекции кукол, машинок, фигурок и конструкторов.

Если ваш ребенок любит собирать коллекции, такие как фигурки "Лего", транспорты или куклы, витрины — отличный вариант. Коллекции, выставленные в открытых витринах, не только удобны для любования, но и защищены от пыли. Но стоит помнить, что витрины могут занимать много места, поэтому для их размещения лучше использовать стеллажи с неглубокими полками. Так ребенку будет легче выбирать игрушку из коллекции.

Кто нуждается в порядке

Психологи уверены: порядок в детской комнате важен не только для удобства. Он помогает ребенку развить навыки организации и ответственности. Ведь чем легче ребенку найти свою игрушку, тем быстрее он научится следить за порядком. Системы хранения, подходящие для разных типов игрушек, значительно упрощают жизнь и взрослым, и детям.

Уточнения

Игру́шка — предметы для игры.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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