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Венгрия, Малага и Мадрид: лидеры роста цен на недвижимость в 2025 году

3:02
Недвижимость

В 2025 году рынок недвижимости в Европе переживет значительное восстановление. Эксперты прогнозируют рост активности на 15%, что будет связано с возвращением инвесторов и усилением спроса в ключевых секторах. Восстановление будет поддержано увеличением цен на жилье, аренду и коммерческую недвижимость, а также продолжением роста интереса к офисам.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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Рост на рынке недвижимости Великобритании и Европы

Агентство недвижимости CBRE прогнозирует, что в 2025 году рынок недвижимости в Великобритании и других странах Европы вернется к положительной динамике. В частности, ожидается, что активность инвесторов возрастет на 15%. Важной особенностью будет рост офисного сегмента, который продолжит развиваться на фоне возвращения работников в офисы и увеличения уровня заполняемости. Это поможет привести арендные ставки к историческим средним значениям.

Однако эксперты предупреждают, что восстановление в сегменте офисов будет неравномерным. Если спрос на офисы класса А останется высоким, то интерес к вторичным и менее престижным объектам может оставаться низким.

Рост цен на жилье и элитную недвижимость

Рынок жилья тоже ожидает активное восстановление. Согласно прогнозам Rightmove, в 2025 году цены на жилье могут вырасти на 4%, что соответствует среднему долгосрочному росту. Ожидается, что высокий уровень арендных ставок сохранится из-за ограничений предложения.

Сегмент элитной недвижимости также продолжит свой рост. В таких городах, как Стокгольм, Малага и Мадрид, цены могут вырасти на более чем 5%, что подтверждает лидерство этих рынков по темпам роста цен.

Тенденции в коммерческой недвижимости и влияние технологий

В области коммерческой недвижимости сохраняется высокий спрос, особенно на логистические объекты, помещения для студентов и общественные заведения. Однако ключевыми факторами для успешных инвестиций будут структурные изменения, такие как цифровизация и демографические сдвиги.

Инновации и искусственный интеллект

Цели устойчивого развития и использование искусственного интеллекта также будут определять направление рынка недвижимости. Согласно опросу PwC, 85% респондентов считают, что ИИ окажет значительное влияние на рынок в ближайшие годы, особенно в таких аспектах, как управление недвижимостью и анализ рыночных тенденций.

Венгрия: рост на рынке жилья

Тенденции, похожие на европейские, наблюдаются и в Венгрии. В 2025 году объемы продаж и цен на недвижимость в стране могут вырасти до 30%, что указывает на рост активности как на внутреннем рынке жилья, так и на рынке элитной недвижимости.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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