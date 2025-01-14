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Интерьерные привычки прошлого: что перестало быть модным

2:50
Недвижимость

Со временем меняются не только модные тенденции, но и наши представления о том, как должен выглядеть уютный и современный дом. Многие установки, которые казались незыблемыми для наших бабушек, сегодня воспринимаются как устаревшие. Давайте разберёмся, какие интерьерные привычки пора оставить в прошлом.

Интерьер хрущёвки
Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Интерьер хрущёвки

Освежу интерьер, переклею обои

  • Раньше обновление обоев было главным символом ремонта. Сегодня их использование ограничивается акцентными стенами или декоративными элементами. Современные интерьеры всё чаще оформляются окрашенными стенами, что позволяет экспериментировать с цветами и текстурами.

Кухня — это верхний и нижний ряд

  • Классическая двухрядная кухня постепенно уходит в прошлое. Сейчас в тренде «стена шкафов» на всю высоту, а нижний ряд может быть вовсе без верхнего. Это создаёт ощущение простора, особенно в квартирах с объединёнными кухнями-гостиными.

Маленькая комната должна быть светлой

  • Белый цвет действительно визуально увеличивает пространство, но это не единственное решение. Контрастные или насыщенные оттенки в небольших комнатах тоже работают: границы становятся менее заметными, и пространство воспринимается более глубоким.

Чем меньше комната, тем мельче должен быть орнамент

  • Крупные узоры в интерьере придают выразительность даже компактным помещениям. Они могут стать главным декоративным акцентом, делая обои или текстиль центром внимания.

Потолок должен быть белым

  • Эта установка давно устарела. Цветные потолки — от пастельных до глубоких оттенков — становятся популярными элементами современных интерьеров. Главное — выбрать цвет, который гармонирует с общим дизайном.

Шторы — украшение окна

  • Пышные ламбрекены и кисти — вчерашний день. Современные шторы должны быть функциональными: защищать от солнца или скрывать от посторонних глаз, оставаясь при этом нейтральным элементом дизайна.

В маленькую комнату — маленькую мебель

  • Один крупный предмет мебели, например, массивный диван, может создать ощущение простора. В то время как изобилие мелкой мебели делает комнату перегруженной и тесной.

Всё должно быть в одном цвете

  • Идея, что текстиль и аксессуары должны идеально совпадать по цвету, давно не актуальна. Игра оттенков и контрастов делает интерьер более живым и интересным.

Что важно помнить

  • Отказ от старых стереотипов не значит полного отрицания их ценности. Главное — адаптировать интерьерные решения под современные реалии и собственный стиль жизни.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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