Интерьерные привычки прошлого: что перестало быть модным

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем меняются не только модные тенденции, но и наши представления о том, как должен выглядеть уютный и современный дом. Многие установки, которые казались незыблемыми для наших бабушек, сегодня воспринимаются как устаревшие. Давайте разберёмся, какие интерьерные привычки пора оставить в прошлом.

Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Интерьер хрущёвки

Освежу интерьер, переклею обои

Раньше обновление обоев было главным символом ремонта. Сегодня их использование ограничивается акцентными стенами или декоративными элементами. Современные интерьеры всё чаще оформляются окрашенными стенами, что позволяет экспериментировать с цветами и текстурами.

Кухня — это верхний и нижний ряд

Классическая двухрядная кухня постепенно уходит в прошлое. Сейчас в тренде «стена шкафов» на всю высоту, а нижний ряд может быть вовсе без верхнего. Это создаёт ощущение простора, особенно в квартирах с объединёнными кухнями-гостиными.

Маленькая комната должна быть светлой

Белый цвет действительно визуально увеличивает пространство, но это не единственное решение. Контрастные или насыщенные оттенки в небольших комнатах тоже работают: границы становятся менее заметными, и пространство воспринимается более глубоким.

Чем меньше комната, тем мельче должен быть орнамент

Крупные узоры в интерьере придают выразительность даже компактным помещениям. Они могут стать главным декоративным акцентом, делая обои или текстиль центром внимания.

Потолок должен быть белым

Эта установка давно устарела. Цветные потолки — от пастельных до глубоких оттенков — становятся популярными элементами современных интерьеров. Главное — выбрать цвет, который гармонирует с общим дизайном.

Шторы — украшение окна

Пышные ламбрекены и кисти — вчерашний день. Современные шторы должны быть функциональными: защищать от солнца или скрывать от посторонних глаз, оставаясь при этом нейтральным элементом дизайна.

В маленькую комнату — маленькую мебель

Один крупный предмет мебели, например, массивный диван, может создать ощущение простора. В то время как изобилие мелкой мебели делает комнату перегруженной и тесной.

Всё должно быть в одном цвете

Идея, что текстиль и аксессуары должны идеально совпадать по цвету, давно не актуальна. Игра оттенков и контрастов делает интерьер более живым и интересным.

Что важно помнить

Отказ от старых стереотипов не значит полного отрицания их ценности. Главное — адаптировать интерьерные решения под современные реалии и собственный стиль жизни.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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