Как работает договор пожизненной ренты на квартиру: плюсы и минусы

3:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Договор пожизненной ренты — это особый вид сделки с недвижимостью, при которой собственность передаётся плательщику ренты в обмен на пожизненное содержание рентополучателя. Этот вид договора имеет как свои плюсы, так и риски. Разберём основные аспекты, виды ренты, возможные плюсы и минусы, а также процедуру заключения договора.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Что такое договор пожизненной ренты

Это соглашение, по которому собственник (рентный кредитор) передаёт свою недвижимость плательщику (рентный должник) в обмен на регулярные выплаты или содержание. Основные характеристики:

Передача недвижимости происходит сразу после регистрации договора.

Плательщик обязан выполнять условия по содержанию рентополучателя.

Виды ренты: постоянная, пожизненная, пожизненное содержание с иждивением.

Основные виды ренты

Постоянная рента

Выплаты не имеют срока окончания.

Права на получение ренты могут быть переданы наследникам.

Возможен выкуп ренты при условии, прописанном в договоре.

Пожизненная рента

Выплаты производятся до смерти рентополучателя.

Плательщик обеспечивает рентополучателя жильём, питанием, медицинской помощью и уходом.

Пожизненное содержание с иждивением

Вместо фиксированных выплат предоставляются услуги (уход, питание, оплата ЖКХ и т. д.).

Условия подробно оговариваются в договоре.

Плюсы договора пожизненной ренты

Для плательщика

Возможность приобрести недвижимость в рассрочку.

Получение права собственности на жильё.

Для рентополучателя

Пожизненное содержание и уход.

Возможность жить в своей квартире.

Право расторгнуть договор при нарушении его условий.

Минусы и риски

Для рентополучателя

Потеря права распоряжаться недвижимостью.

Сложности с расторжением договора.

Риск недобросовестности плательщика.

Для плательщика

Финансовые обязательства до конца жизни рентополучателя.

Невозможность продать или распоряжаться недвижимостью до окончания договора.

Риски расторжения договора в случае претензий со стороны рентополучателя.

Как заключить договор пожизненной ренты

Обсудить условия

Оговорите все аспекты сделки: размер выплат или перечень услуг, порядок исполнения обязательств.

Составить договор

Включите в документ:

Информацию о сторонах.

Описание недвижимости.

Условия и объём обязательств.

Порядок расторжения договора.

Возможность выкупа ренты.

Нотариальное заверение.

Запишитесь к нотариусу для подписания договора.

Регистрация в Росреестре.

Оплатите госпошлину (1000 рублей) и зарегистрируйте договор.

Расторжение договора и оспаривание

Расторжение возможно через суд при нарушении условий договора или недобросовестности одной из сторон. Также договор можно оспорить в суде, если:

Рентополучатель был недееспособен.

Договор заключён под давлением или с обманом.

Условия договора не выполняются.

Советы перед заключением

Внимательно обсудите условия договора.

Убедитесь в юридической грамотности документа.

Соблюдайте обязательства и сохраняйте все квитанции и подтверждения.

При необходимости обратитесь за консультацией к юристу.

Уточнения

Догово́р пожи́зненной ре́нты - соглашение, в соответствии с которым получатель ренты передает принадлежащее ему имущество в собственность плательщика ренты, а тот в свою очередь обязуется в обмен на полученное имущество регулярно выплачивать получателю ренты определённую денежную сумму, при этом срок обязательства по выплате этой суммы на протяжении всей жизни рентополучателя или указанного им третьего лица (лиц).



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