Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огородный сезон стоит начать уже в январе: 5 культур, которые пора сеять
Новый тренд: как шопинг-молы стали автосалонами
Настя Ивлеева показала своё патриотичное застолье
Неправильная зарядка телефона может стать причиной пожара: избегайте этих ошибок
Быстрый рецепт пиццы на сковороде
Откроем секрет: как размер телевизора влияет на качество вашего просмотра
Прорыв в лечении диабета: найдено решение для тяжёлых случаев
Мои волосы стали сухими зимой: как вернуть им блеск и силу
Газовые хранилища Европы активно опустошаются из-за аномальных холодов

Как работает договор пожизненной ренты на квартиру: плюсы и минусы

3:35
Недвижимость

Договор пожизненной ренты — это особый вид сделки с недвижимостью, при которой собственность передаётся плательщику ренты в обмен на пожизненное содержание рентополучателя. Этот вид договора имеет как свои плюсы, так и риски. Разберём основные аспекты, виды ренты, возможные плюсы и минусы, а также процедуру заключения договора.

Женщина в белой блузке подписывает документы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в белой блузке подписывает документы

Что такое договор пожизненной ренты

Это соглашение, по которому собственник (рентный кредитор) передаёт свою недвижимость плательщику (рентный должник) в обмен на регулярные выплаты или содержание. Основные характеристики:

  • Передача недвижимости происходит сразу после регистрации договора.
  • Плательщик обязан выполнять условия по содержанию рентополучателя.
  • Виды ренты: постоянная, пожизненная, пожизненное содержание с иждивением.

Основные виды ренты

Постоянная рента

  • Выплаты не имеют срока окончания.
  • Права на получение ренты могут быть переданы наследникам.
  • Возможен выкуп ренты при условии, прописанном в договоре.

Пожизненная рента

  • Выплаты производятся до смерти рентополучателя.
  • Плательщик обеспечивает рентополучателя жильём, питанием, медицинской помощью и уходом.

Пожизненное содержание с иждивением

  • Вместо фиксированных выплат предоставляются услуги (уход, питание, оплата ЖКХ и т. д.).
  • Условия подробно оговариваются в договоре.

Плюсы договора пожизненной ренты

Для плательщика

  • Возможность приобрести недвижимость в рассрочку.
  • Получение права собственности на жильё.

Для рентополучателя

  • Пожизненное содержание и уход.
  • Возможность жить в своей квартире.
  • Право расторгнуть договор при нарушении его условий.

Минусы и риски

Для рентополучателя

  • Потеря права распоряжаться недвижимостью.
  • Сложности с расторжением договора.
  • Риск недобросовестности плательщика.

Для плательщика

  • Финансовые обязательства до конца жизни рентополучателя.
  • Невозможность продать или распоряжаться недвижимостью до окончания договора.
  • Риски расторжения договора в случае претензий со стороны рентополучателя.

Как заключить договор пожизненной ренты

Обсудить условия

  • Оговорите все аспекты сделки: размер выплат или перечень услуг, порядок исполнения обязательств.

Составить договор

Включите в документ:

  • Информацию о сторонах.
  • Описание недвижимости.
  • Условия и объём обязательств.
  • Порядок расторжения договора.
  • Возможность выкупа ренты.
  • Нотариальное заверение.
  • Запишитесь к нотариусу для подписания договора.
  • Регистрация в Росреестре.
  • Оплатите госпошлину (1000 рублей) и зарегистрируйте договор.

Расторжение договора и оспаривание

Расторжение возможно через суд при нарушении условий договора или недобросовестности одной из сторон. Также договор можно оспорить в суде, если:

  • Рентополучатель был недееспособен.
  • Договор заключён под давлением или с обманом.
  • Условия договора не выполняются.

Советы перед заключением

  • Внимательно обсудите условия договора.
  • Убедитесь в юридической грамотности документа.
  • Соблюдайте обязательства и сохраняйте все квитанции и подтверждения.
  • При необходимости обратитесь за консультацией к юристу.

Уточнения

Догово́р пожи́зненной ре́нты - соглашение, в соответствии с которым получатель ренты передает принадлежащее ему имущество в собственность плательщика ренты, а тот в свою очередь обязуется в обмен на полученное имущество регулярно выплачивать получателю ренты определённую денежную сумму, при этом срок обязательства по выплате этой суммы на протяжении всей жизни рентополучателя или указанного им третьего лица (лиц).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Здоровье
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали Аудио 
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Шоу-бизнес
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз Аудио 
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Недвижимость
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Последние материалы
Новый тренд: как шопинг-молы стали автосалонами
Настя Ивлеева показала своё патриотичное застолье
Неправильная зарядка телефона может стать причиной пожара: избегайте этих ошибок
Быстрый рецепт пиццы на сковороде
Откроем секрет: как размер телевизора влияет на качество вашего просмотра
Прорыв в лечении диабета: найдено решение для тяжёлых случаев
Мои волосы стали сухими зимой: как вернуть им блеск и силу
Газовые хранилища Европы активно опустошаются из-за аномальных холодов
Китай ответил на технологические санкции США
Почему у спортсменов часто падает сахар: разбор причин гипогликемии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.