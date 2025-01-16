Как работает договор пожизненной ренты на квартиру: плюсы и минусы

Договор пожизненной ренты — это особый вид сделки с недвижимостью, при которой собственность передаётся плательщику ренты в обмен на пожизненное содержание рентополучателя. Этот вид договора имеет как свои плюсы, так и риски. Разберём основные аспекты, виды ренты, возможные плюсы и минусы, а также процедуру заключения договора.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в белой блузке подписывает документы
Что такое договор пожизненной ренты
Это соглашение, по которому собственник (рентный кредитор) передаёт свою недвижимость плательщику (рентный должник) в обмен на регулярные выплаты или содержание. Основные характеристики:
Передача недвижимости происходит сразу после регистрации договора.
Плательщик обязан выполнять условия по содержанию рентополучателя.
Виды ренты: постоянная, пожизненная, пожизненное содержание с иждивением.
Основные виды ренты
Постоянная рента
Выплаты не имеют срока окончания.
Права на получение ренты могут быть переданы наследникам.
Возможен выкуп ренты при условии, прописанном в договоре.
Пожизненная рента
Выплаты производятся до смерти рентополучателя.
Плательщик обеспечивает рентополучателя жильём, питанием, медицинской помощью и уходом.
Пожизненное содержание с иждивением
Вместо фиксированных выплат предоставляются услуги (уход, питание, оплата ЖКХ и т. д.).
Условия подробно оговариваются в договоре.
Плюсы договора пожизненной ренты
Для плательщика
Возможность приобрести недвижимость в рассрочку.
Получение права собственности на жильё.
Для рентополучателя
Пожизненное содержание и уход.
Возможность жить в своей квартире.
Право расторгнуть договор при нарушении его условий.
Минусы и риски
Для рентополучателя
Потеря права распоряжаться недвижимостью.
Сложности с расторжением договора.
Риск недобросовестности плательщика.
Для плательщика
Финансовые обязательства до конца жизни рентополучателя.
Невозможность продать или распоряжаться недвижимостью до окончания договора.
Риски расторжения договора в случае претензий со стороны рентополучателя.
Как заключить договор пожизненной ренты
Обсудить условия
Оговорите все аспекты сделки: размер выплат или перечень услуг, порядок исполнения обязательств.
Составить договор
Включите в документ:
Информацию о сторонах.
Описание недвижимости.
Условия и объём обязательств.
Порядок расторжения договора.
Возможность выкупа ренты.
Нотариальное заверение.
Запишитесь к нотариусу для подписания договора.
Регистрация в Росреестре.
Оплатите госпошлину (1000 рублей) и зарегистрируйте договор.
Расторжение договора и оспаривание
Расторжение возможно через суд при нарушении условий договора или недобросовестности одной из сторон. Также договор можно оспорить в суде, если:
Рентополучатель был недееспособен.
Договор заключён под давлением или с обманом.
Условия договора не выполняются.
Советы перед заключением
Внимательно обсудите условия договора.
Убедитесь в юридической грамотности документа.
Соблюдайте обязательства и сохраняйте все квитанции и подтверждения.
При необходимости обратитесь за консультацией к юристу.
Уточнения
Догово́р пожи́зненной ре́нты - соглашение, в соответствии с которым получатель ренты передает принадлежащее ему имущество в собственность плательщика ренты, а тот в свою очередь обязуется в обмен на полученное имущество регулярно выплачивать получателю ренты определённую денежную сумму, при этом срок обязательства по выплате этой суммы на протяжении всей жизни рентополучателя или указанного им третьего лица (лиц).