Неожиданное "посещение" с небес — инцидент с космическими обломками в африканской деревне

2:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В понедельник в кенийской деревне Мукуку произошло падение крупного металлического кольца, которое, по предварительной версии космического агентства страны, являлось космическими обломками.

Фото: http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/03/Satellite_break-up by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ космический мусор

Как сообщили, местные жители обнаружили "раскаленное" кольцо, предположительно являвшееся частью ракеты, около 15:00 по местному времени 30 декабря. Кенийское космическое агентство (КСА) заявило, что незамедлительно приняло меры по оцеплению территории и извлечению обломков.

В официальном заявлении агентство уточнило, что обнаруженный объект представляет собой металлическое кольцо диаметром 2,5 метра и весом около 500 кг и является фрагментом космического аппарата. Первоначальные предположения указывали на то, что упавший объект — это отделившееся кольцо от ракеты-носителя.

Было отмечено, что обломки ракет обычно предназначены для сгорания при вхождении в атмосферу Земли или для падения в необитаемые районы, например, в океан. В агентстве подчеркнули, что в космосе находится значительное количество обломков, и невозможно со стопроцентной уверенностью предсказать траекторию их падения. Однако было добавлено, что большая часть обломков сгорает в атмосфере, и подобные инциденты крайне редки.

Представители КСА оперативно прибыли на место происшествия и совместно с другими ведомствами и местными властями обеспечили безопасность района и изъяли обломки. Было также отмечено, что проблема космического мусора становится все более актуальной, и, хотя данный случай может быть единичным, угроза существует.

Указывалось на то, что некоторые обломки космического мусора могут достигать размеров автомобиля или даже автобуса и представлять серьезную опасность для жизни и имущества людей в случае падения. В связи с этим было рекомендовано всем быть осведомленными об этой проблеме и сообщать властям обо всех подозрительных находках.

В то же время, космический наблюдатель Джонатан Макдауэлл, занимающийся отслеживанием траекторий ракет, выразил мнение, что кенийское агентство могло "ошибиться" в определении источника обломков.

Он особо отметил, что они не могли принадлежать ракете-носителю космического шаттла, поскольку, по его словам, твердотопливные ускорители (SRB) не выходили на орбиту и не находились в космосе с 2011 года. Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, комментируя ситуацию в социальных сетях, добавил, что не исключает версии о том, что обломки могли быть частью самолета, поскольку не обнаружил явных признаков нагрева при входе в атмосферу.

Уточнения

Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и обломки от них в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые.

