Три причины отказаться от сушки полотенец на батарее

Зимой, после стирки или душа, полотенца сохнут гораздо дольше. Многие предпочитают ускорить процесс, развешивая их на батарее. Однако этот метод сушки может быть небезопасным и даже вредным. Вот несколько причин отказаться от него:
Для сушки полотенец рекомендуется использовать специальные сушилки или развешивать белье на балконе. Хотя этот процесс может занять больше времени, он гарантирует сохранность здоровья и качества ткани.
Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
Батарея отопления — устоявшееся название радиатора отопления, так как многие радиаторы содержали в своей конструкции однотипные секции.
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