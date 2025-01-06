Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вылетели в 2025, а приземлились в 2024, как это возможно
У них нет солдат: Хабиб Нурмагомедов рассказал о ММА в Ирландии
Магнитные бури звезды-зомби: радиовсплески сильнее, чем излучение целой галактики
Продукты, которые помогут избавиться от отёков после шумных праздников
Италия планирует заключить сделку с компанией SpaceX
Как калифорнийские суслики стали хищниками
Ученые выяснили какие фрукты приносят максимальную пользу здоровью
Главные правила севоооборота. Соблюдайте их, чтобы получать богатый урожай
Что помогает, когда антидепрессанты бессильны

Три причины отказаться от сушки полотенец на батарее

1:28
Недвижимость

Зимой, после стирки или душа, полотенца сохнут гораздо дольше. Многие предпочитают ускорить процесс, развешивая их на батарее. Однако этот метод сушки может быть небезопасным и даже вредным. Вот несколько причин отказаться от него:

Зелёные полотенца
Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёные полотенца
  1. Снижение эффективности отопления. Когда полотенце сушится на батарее, оно создает препятствие для равномерного распределения тепла в помещении. Это может привести к снижению температуры в комнате, что, в свою очередь, потребует увеличения подачи тепла и, соответственно, повышения расходов на отопление.
  2. Ухудшение качества ткани. Высокая температура, при которой сохнут полотенца на батарее, может привести к "дублению" волокон ткани. В результате полотенца становятся жесткими и могут вызывать раздражение кожи. Особенно это актуально для батарей, которые часто имеют высокую температуру.
  3. Накопление загрязнений. На радиаторах отопления быстро скапливается пыль и аллергены, которые могут оставаться на полотенцах даже после внимательной уборки. Это может стать причиной аллергических реакций и других проблем со здоровьем.

Для сушки полотенец рекомендуется использовать специальные сушилки или развешивать белье на балконе. Хотя этот процесс может занять больше времени, он гарантирует сохранность здоровья и качества ткани.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
 

Батарея отопления — устоявшееся название радиатора отопления, так как многие радиаторы содержали в своей конструкции однотипные секции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025 Аудио 
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Последние материалы
У них нет солдат: Хабиб Нурмагомедов рассказал о ММА в Ирландии
Три причины отказаться от сушки полотенец на батарее
Магнитные бури звезды-зомби: радиовсплески сильнее, чем излучение целой галактики
Продукты, которые помогут избавиться от отёков после шумных праздников
Италия планирует заключить сделку с компанией SpaceX
Как калифорнийские суслики стали хищниками
Ученые выяснили какие фрукты приносят максимальную пользу здоровью
Главные правила севоооборота. Соблюдайте их, чтобы получать богатый урожай
Что помогает, когда антидепрессанты бессильны
В 2025 году пособие по беременности и родам в России вырастет до миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.