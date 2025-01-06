Три причины отказаться от сушки полотенец на батарее

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой, после стирки или душа, полотенца сохнут гораздо дольше. Многие предпочитают ускорить процесс, развешивая их на батарее. Однако этот метод сушки может быть небезопасным и даже вредным. Вот несколько причин отказаться от него:

Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёные полотенца

Снижение эффективности отопления. Когда полотенце сушится на батарее, оно создает препятствие для равномерного распределения тепла в помещении. Это может привести к снижению температуры в комнате, что, в свою очередь, потребует увеличения подачи тепла и, соответственно, повышения расходов на отопление. Ухудшение качества ткани. Высокая температура, при которой сохнут полотенца на батарее, может привести к "дублению" волокон ткани. В результате полотенца становятся жесткими и могут вызывать раздражение кожи. Особенно это актуально для батарей, которые часто имеют высокую температуру. Накопление загрязнений. На радиаторах отопления быстро скапливается пыль и аллергены, которые могут оставаться на полотенцах даже после внимательной уборки. Это может стать причиной аллергических реакций и других проблем со здоровьем.

Для сушки полотенец рекомендуется использовать специальные сушилки или развешивать белье на балконе. Хотя этот процесс может занять больше времени, он гарантирует сохранность здоровья и качества ткани.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.





Батарея отопления — устоявшееся название радиатора отопления, так как многие радиаторы содержали в своей конструкции однотипные секции.



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