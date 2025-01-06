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Неприятному запаху — нет! Как использовать для очистки раковин дешёвое и всем доступное средство

1:27
Недвижимость

Неприятный запах из раковины способен омрачить атмосферу на кухне, даже если она кажется идеально чистой. Обычно такие ароматы появляются из-за долгого отсутствия воды или остатков пищи в трубах. Однако существует простой и доступный способ, который поможет вам избавиться от этой проблемы без лишних затрат.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Чтобы устранить неприятный запах из раковины, достаточно раз в неделю использовать обычный столовый уксус. Это средство не только эффективно нейтрализует неприятные ароматы, но и предотвращает их появление в будущем. Уксус растворяет жировые и органические отложения, а также уничтожает бактерии и микробы в трубах.

Если запах уже появился, вы можете усилить эффект, добавив в слив кипяток. После заливки уксуса через несколько минут промойте трубы горячей водой. Это поможет очистить сливную систему и решить проблему.

Этот метод подходит не только для кухни, но и для ванной комнаты, где также может возникнуть неприятный запах из водостока. Регулярное использование уксуса поможет сохранить свежесть в доме и избежать дорогостоящей чистки труб.

Теперь вам известно, как легко и без затрат избавиться от неприятного запаха из раковины. Столовый уксус — ваш верный помощник в вопросе поддержания чистоты на кухне и в ванной комнате.

Уточнения

Ра́ковина — вид сантехники.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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