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Всего несколько кусочков помогут освежить холодильник без химии: натуральные методы борьбы с запахами

1:24
Недвижимость

Неприятный запах в холодильнике — это распространённая проблема, которая знакома многим людям. Его источниками могут быть испорченные продукты, пролитые жидкости или недостаточная вентиляция. Чтобы быстро и эффективно избавиться от запаха, можно воспользоваться полностью безопасными натуральными средствами.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Вот несколько простых способов, которые помогут вам в этом.

  1. Яблоко: натуральный поглотитель запахов. Нарежьте яблоко на дольки и разложите их по полкам холодильника. Этот фрукт эффективно поглощает посторонние запахи, оставляя после себя приятный свежий аромат. Рекомендуется менять кусочки яблока каждые 2–3 дня, чтобы поддерживать свежесть в холодильнике.
  2. Картофель: хорошо справляется с влагой и запахами. Картофель не только поглощает запахи, но и помогает избавиться от лишней влаги. Разрежьте его на половинки и разместите в разных отделениях холодильника. Заменяйте картофель каждые 2–3 дня, чтобы предотвратить появление плесени.
  3. Лук: уничтожает сильные запахи. Несмотря на свой резкий запах, лук эффективно нейтрализует другие неприятные ароматы. Поместите небольшой кусочек лука в холодильник на несколько часов, а затем удалите его, чтобы избежать распространения лукового запаха.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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