Всего несколько кусочков помогут освежить холодильник без химии: натуральные методы борьбы с запахами

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неприятный запах в холодильнике — это распространённая проблема, которая знакома многим людям. Его источниками могут быть испорченные продукты, пролитые жидкости или недостаточная вентиляция. Чтобы быстро и эффективно избавиться от запаха, можно воспользоваться полностью безопасными натуральными средствами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Вот несколько простых способов, которые помогут вам в этом.

Яблоко: натуральный поглотитель запахов. Нарежьте яблоко на дольки и разложите их по полкам холодильника. Этот фрукт эффективно поглощает посторонние запахи, оставляя после себя приятный свежий аромат. Рекомендуется менять кусочки яблока каждые 2–3 дня, чтобы поддерживать свежесть в холодильнике. Картофель: хорошо справляется с влагой и запахами. Картофель не только поглощает запахи, но и помогает избавиться от лишней влаги. Разрежьте его на половинки и разместите в разных отделениях холодильника. Заменяйте картофель каждые 2–3 дня, чтобы предотвратить появление плесени. Лук: уничтожает сильные запахи. Несмотря на свой резкий запах, лук эффективно нейтрализует другие неприятные ароматы. Поместите небольшой кусочек лука в холодильник на несколько часов, а затем удалите его, чтобы избежать распространения лукового запаха.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.



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