Как использовать стиральный порошок для ухода за сантехникой

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для того чтобы сантехника служила долго и не доставляла проблем, ей необходим регулярный и качественный уход. Многие хозяйки используют для этого бытовую химию, однако иногда можно обойтись подручными средствами. Например, обычный стиральный порошок способен справиться с рядом задач не хуже специализированных средств.

Фото: Freepik by Designed by Freepik порошок

Как использовать стиральный порошок в уходе за сантехникой

1. Для раковины

Проблема засоров в кухонной или ванной раковине — частое явление. Вместо покупки дорогих профильных средств попробуйте стиральный порошок.

Насыпьте 100-200 граммов порошка в слив.

Влейте 250 мл кипятка.

Оставьте средство на 60 минут.

Промойте слив горячей водой, используя чайник.

Порошок эффективно устраняет засоры, обеспечивая чистоту и свежесть.

2. Для унитаза

Унитаз может стать источником неприятных запахов, а также покрыться налётом или пятнами. Справиться с этими проблемами поможет стиральный порошок.

Насыпьте 2 столовые ложки порошка в унитаз перед сном.

Утром помойте сантехнику привычным способом.

Такой уход позволит поддерживать унитаз в идеальной чистоте, предотвращая появление загрязнений.

Итог

Обычный стиральный порошок — доступное и эффективное средство для ухода за сантехникой. Его использование не только экономично, но и позволяет добиться отличных результатов без необходимости приобретения дополнительной бытовой химии.

Уточнения

Стира́льный порошо́к - порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах.



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