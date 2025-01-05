Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Венгрия, Малага и Мадрид: лидеры роста цен на недвижимость в 2025 году
Как избавиться от гормональных прыщей: топ-3 средства и советы по уходу
Породы собак, которые окружат вас любовью и вниманием
Льняное масло: в чём его польза и как правильно употреблять
Позитивные воспоминания против травм — наука на страже психического здоровья
Чем нельзя запивать лекарства: 6 напитков, которые снижают их эффективность
Нюансы выращивания пионов: дренаж и плодородие почвы
Мечтаете об идеальном порядке в детской? Вот 3 идеи для хранения
Шоколад и пирожные для собак: что может случиться

Как поднять ворс ковра и вернуть ему привлекательность

Недвижимость

Ковры создают уют, тепло и комфорт в наших домах. Однако со временем даже самый качественный ковер теряет свою привлекательность, а его ворс становится примятым и тусклым. Чтобы этого не произошло, важно правильно ухаживать за ковровыми покрытиями и избегать действий, которые могут повредить изделие.

Ковры
Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ковры

Когда не стоит чистить ковер самостоятельно

Если ваш ковер изготовлен из дорогих натуральных материалов, откажитесь от самостоятельной чистки. Натуральные паласы требуют деликатного обращения, и неправильные действия могут их повредить. Лучший выбор — доверить уход профессионалам химчистки, которые используют специальные средства и технологии.

Как поднять примятый ворс

Примятый ворс можно восстановить с помощью простых и доступных средств, таких как соль, сода, крахмал или отруби.

Инструкция:

  • Рассыпьте выбранное средство равномерно по поверхности ковра.
  • Оставьте на 15-30 минут.
  • Удалите средство веником, пылесосом или щёткой с влажной щетиной средней жёсткости.

Важно двигаться в направлении ворса, чтобы не повредить структуру ковра.

При этом избегайте избыточного увлажнения, чтобы ковер не потерял форму.

Правильный уход за ковром позволяет продлить его срок службы и сохранить его привлекательный внешний вид. Если ваш ковер дорогой или из натуральных материалов, доверьте его чистку профессионалам. А для восстановления примятого ворса подойдут простые домашние методы, которые легко применить самостоятельно.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту
Недвижимость
Как избавиться от грязи на выключателях за минуту Аудио 
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Недвижимость
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Последние материалы
Позитивные воспоминания против травм — наука на страже психического здоровья
Чем нельзя запивать лекарства: 6 напитков, которые снижают их эффективность
Нюансы выращивания пионов: дренаж и плодородие почвы
Мечтаете об идеальном порядке в детской? Вот 3 идеи для хранения
Шоколад и пирожные для собак: что может случиться
Как поднять ворс ковра и вернуть ему привлекательность
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Сомнолог о вишнёвом соке: как он улучшает качество сна
Судьба собаки, оставшейся без погибшего в авиакатастрофе хозяина
Как приготовить тушёную картошку в стиле советской столовой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.