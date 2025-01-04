Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними

Тараканы — настоящая головная боль для многих владельцев квартир, в том числе и тех, кто живет в элитных домах. Эти насекомые могут появиться в самых неожиданных местах, и бороться с ними не так просто, как может показаться. Они быстро адаптируются к отравам, и если не действовать комплексно, можно забыть о победе в этой войне.
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан
Почему тараканы такие живучие
Тараканы — выносливые существа, и они быстро привыкают к разным химическим средствам. Иногда для того, чтобы результат стал видимым, необходимо сменить раствор или обработать помещение несколько раз. Но что ещё важно учесть в борьбе с этими насекомыми?
Тараканы могут прийти с соседями. Они ползают через вентиляцию, мусоропровод или даже щели в стенах. Поэтому важно не только бороться с ними в своей квартире, но и договориться с соседями, чтобы все в вашем подъезде приняли меры.
Герметизация щелей. Стыки между потолком, полом и стенами — уязвимые места, через которые тараканы могут проникать в дом. Промажьте их герметиком или пеной, чтобы предотвратить их появление.
Место их жительства. Если вы живете на первом этаже, возможно, тараканы идут к вам из подвала. В таком случае обратитесь в управляющую компанию с просьбой провести обработку. Чистота в подъезде тоже играет важную роль.
Какие средства помогут в борьбе
Универсальных средств от тараканов нет, но комбинация различных методов может дать отличный результат.
Клеевая ловушка-домик. Ловушки, которые можно легко собрать из картона, помогут вам поймать тараканов, которые гуляют по дому в поисках пищи.
Шарики с борной кислотой. Простое и эффективное средство, состоящее из мучной массы и борной кислоты. Тараканы съедают такие шарики и погибают от отравления.
Круглые ловушки. Это пластиковые таблетки с отверстиями, которые содержат приманку. Они могут быть расставлены в разных уголках квартиры для привлечения тараканов.
Как действовать
Обработать квартиру несколько раз. Насекомые быстро привыкают к одному и тому же препарату, поэтому не стоит использовать только один раствор. Лучше комбинировать средства и повторно обрабатывать помещение.
Обратиться к специалистам. Если ничего не помогает, вызовите дезинсектора. Профессионал быстро решит проблему и проведет обработку с использованием более сильных средств.
Обсудить проблему с соседями. Это важно, так как тараканы могут мигрировать через щели в стенах и из мусоропровода. Поговорите с соседями, чтобы они тоже приняли меры по борьбе с вредителями.
Уточнения
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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