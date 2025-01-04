Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые способы увеличить урожай вашей вишни
Эта каша разгрузит организм после бурных праздников — так готовит диетолог Королева
Что произошло с магнитным полем Земли? Аномалия продолжалась 17 часов
В ЛНР предприятия ЮГМК готовятся к масштабному увеличению производства
Все, что нужно знать про утепление крыши, чтобы не жалеть о потраченных средствах
Долгосрочные последствия COVID-19: влияние на почки
Важные признаки, которые указывают на необходимость замены дворников
Секреты очищения кожи, о которых вы не знали
Контакт с людьми и шумы города: как вырастить уравновешенного щенка

Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними

2:52
Недвижимость

Тараканы — настоящая головная боль для многих владельцев квартир, в том числе и тех, кто живет в элитных домах. Эти насекомые могут появиться в самых неожиданных местах, и бороться с ними не так просто, как может показаться. Они быстро адаптируются к отравам, и если не действовать комплексно, можно забыть о победе в этой войне.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

Почему тараканы такие живучие

Тараканы — выносливые существа, и они быстро привыкают к разным химическим средствам. Иногда для того, чтобы результат стал видимым, необходимо сменить раствор или обработать помещение несколько раз. Но что ещё важно учесть в борьбе с этими насекомыми?

  • Тараканы могут прийти с соседями. Они ползают через вентиляцию, мусоропровод или даже щели в стенах. Поэтому важно не только бороться с ними в своей квартире, но и договориться с соседями, чтобы все в вашем подъезде приняли меры.
  • Герметизация щелей. Стыки между потолком, полом и стенами — уязвимые места, через которые тараканы могут проникать в дом. Промажьте их герметиком или пеной, чтобы предотвратить их появление.
  • Место их жительства. Если вы живете на первом этаже, возможно, тараканы идут к вам из подвала. В таком случае обратитесь в управляющую компанию с просьбой провести обработку. Чистота в подъезде тоже играет важную роль.

Какие средства помогут в борьбе

Универсальных средств от тараканов нет, но комбинация различных методов может дать отличный результат.

  • Клеевая ловушка-домик. Ловушки, которые можно легко собрать из картона, помогут вам поймать тараканов, которые гуляют по дому в поисках пищи.
  • Шарики с борной кислотой. Простое и эффективное средство, состоящее из мучной массы и борной кислоты. Тараканы съедают такие шарики и погибают от отравления.
  • Круглые ловушки. Это пластиковые таблетки с отверстиями, которые содержат приманку. Они могут быть расставлены в разных уголках квартиры для привлечения тараканов.

Как действовать

  • Обработать квартиру несколько раз. Насекомые быстро привыкают к одному и тому же препарату, поэтому не стоит использовать только один раствор. Лучше комбинировать средства и повторно обрабатывать помещение.
  • Обратиться к специалистам. Если ничего не помогает, вызовите дезинсектора. Профессионал быстро решит проблему и проведет обработку с использованием более сильных средств.
  • Обсудить проблему с соседями. Это важно, так как тараканы могут мигрировать через щели в стенах и из мусоропровода. Поговорите с соседями, чтобы они тоже приняли меры по борьбе с вредителями.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла Аудио 
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Шоу-бизнес
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года Аудио 
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство
Новости спорта
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Последние материалы
Простые способы увеличить урожай вашей вишни
Эта каша разгрузит организм после бурных праздников — так готовит диетолог Королева
Что произошло с магнитным полем Земли? Аномалия продолжалась 17 часов
В ЛНР предприятия ЮГМК готовятся к масштабному увеличению производства
Все, что нужно знать про утепление крыши, чтобы не жалеть о потраченных средствах
Долгосрочные последствия COVID-19: влияние на почки
Важные признаки, которые указывают на необходимость замены дворников
Секреты очищения кожи, о которых вы не знали
Контакт с людьми и шумы города: как вырастить уравновешенного щенка
Тараканы не уйдут: самые эффективные способы борьбы с ними
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.