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Ошибки при освещении ванной комнаты, которые стоит избежать

2:46
Недвижимость

Правильное освещение в ванной комнате — это не только вопрос эстетики, но и безопасности. Неправильно выбранные светильники могут стать причиной проблем, особенно с учетом высокой влажности в помещении. В этой статье расскажем, как спланировать освещение ванной, чтобы оно сочетало функциональность и комфорт.

Стильная ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная ванная комната

Какие варианты освещения подойдут для ванной

Для ванной важно заранее продумать расположение светильников. Это нужно делать на этапе ремонта, когда стены ещё голые. Не забудьте учесть места для розеток, если планируете использовать такие устройства, как зубная щетка, фен или бритва.

С освещением всё гораздо сложнее, чем с простыми элементами интерьера, например, плинтусами. Если плитка уже уложена или стены покрашены, менять схему освещения будет крайне сложно. Поэтому планировать его нужно заранее.

Сколько световых сценариев нужно в ванной

Каждой ванной комнате нужно хотя бы два сценария освещения:

  • Общий свет — для равномерного освещения всего помещения.
  • Освещение у зеркала — для удобства, когда нужно побриться или нанести макияж.

Если позволяет пространство, можно добавить третий сценарий — мягкое освещение для расслабляющих ванн. Это создаст атмосферу уюта и спокойствия.

Как правильно разместить потолочные светильники

Общий свет в ванной можно организовать с помощью нескольких накладных или встраиваемых светильников. Всё зависит от размера помещения, цвета стен и высоты потолков. Однако стоит помнить, что для маленьких ванных комнат не подходят накладные светильники, так как они "съедают" высоту.

Обычно на 1 м² ванной комнаты достаточно одного светильника мощностью 20 Вт, но для точных расчетов используется специальная формула, которая учитывает световой поток, угол рассеивания света и другие параметры. Важно выбрать светильники, которые не только эффективно освещают, но и не нарушают пропорции пространства.

Не стоит использовать трековые светильники с напряжением 220 В — они небезопасны для влажных помещений.

Освещение у зеркала

Зеркало — это ключевая зона ванной комнаты, где важно обеспечить правильное освещение. Чтобы избежать искажений в отражении, свет должен быть направлен фронтально, а не сверху или сбоку. Лучший вариант — это два светильника с рассеянным светом, установленные по бокам зеркала, или один мощный источник света с широким углом рассеивания, размещенный прямо над ним.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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