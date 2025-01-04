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Откладывать покупку квартиры или купить сейчас? Ответ внутри

3:12
Недвижимость

Сегодня покупатели сталкиваются с дилеммой: откладывать покупку квартиры в надежде на снижение цен или решать жилищный вопрос прямо сейчас? Кто-то предпочитает ждать снижения ипотечных ставок, другие же считают, что ждать можно бесконечно, а квартиру так и не купить. Ведь время идет, а жизни не хватит, чтобы сидеть в ожидании идеальных условий.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

Почему стоит покупать сейчас

Не ждите падения цен. История показывает, что стоимость недвижимости в Москве со временем только растет. Даже в условиях кризиса квартиры остаются надежным активом. Как утверждают эксперты, не стоит откладывать покупку в надежде на резкое удешевление, которое вряд ли случится.

"Не стоит сидеть и ждать, когда ситуация изменится", — говорит Наталия Вяльшина, руководитель отдела продаж АН "КоридорЪ". "Если у вас есть реальная потребность в квартире, а финансовая ситуация стабильна, действуйте прямо сейчас. Если вы готовы к покупке, лучше делать это без промедлений".

Рынок не стоит на месте. Девелоперы сегодня предлагают выгодные условия: рассрочки, отсрочки, а также ипотечные продукты с льготными ставками на определенный период. Это даёт возможность избежать переплат. К тому же в будущем ипотеку можно рефинансировать на более выгодных условиях.

Кто покупает сейчас

Покупатели, не боящиеся действовать, становятся настоящими победителями рынка. Среди таких покупателей выделяются молодые семьи, семейные пары с детьми, а также специалисты с высокими доходами. Материнский капитал и семейная ипотека дают отличные условия для покупки жилья.

Как отмечает Елена Тарасова, коммерческий директор компании Plus Development, среди покупателей много молодых людей, специалистов, работающих в строительной и сельскохозяйственной отраслях, а также семей с детьми, которые активно используют материнский капитал.

Не тратьте время на ожидания

Как утверждает Ксения Садкова, директор по продажам компании LEGENDA, в условиях нынешнего рынка не стоит откладывать покупку жилья. "Жить здесь и сейчас" — это формула успеха для тех, кто решительно настроен улучшить свои жилищные условия. Простой пример — молодая семья с детьми, которая использует материнский капитал и льготную ипотеку для первого взноса и не откладывает покупку.

Ситуация на рынке меняется, но однозначно можно сказать, что недвижимость в Москве с годами только дорожает. Пауза в принятии решения может привести к тому, что вы упустите лучший момент.

Решение для инвесторов

Текущая рыночная ситуация также открывает отличные возможности для инвесторов.

"Период затишья — это время, когда на рынке появляются выгодные предложения", — добавляет Денис Герасимов, директор по продажам ЖК "Лайм". "Инвесторы сейчас покупают ликвидные квартиры, получая хорошие условия и выгодные предложения от застройщиков".

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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