Превращаем старую мебель в стильные предметы. Советы по дизайну

Осмотрите мебель на предмет повреждений, ослабленных соединений или необходимости ремонта. Тщательно очистите поверхности, чтобы удалить грязь, жир или старую отделку. Это подготавливает изделие к преображению.
Отшлифуйте мебель, чтобы создать гладкую и готовую к покраске поверхность. Этот шаг помогает новому покрытию правильно прилипнуть. Заполните все трещины, отверстия или дефекты шпатлевкой, дав ей высохнуть, прежде чем снова шлифовать.
Используйте кисть, валик или аэрозольную краску для равномерного нанесения. Наносите тонким слоем, чтобы предотвратить подтекание или неравномерное высыхание. Дайте каждому слою полностью высохнуть, прежде чем наносить следующий. Несколько тонких слоев часто дают лучшие результаты, чем один толстый слой.
Проявите творческий подход, добавив трафареты, наклейки или рисунки с ручной росписью, чтобы повысить визуальную привлекательность.
Используйте малярный скотч для создания чистых линий или геометрических узоров для современного штриха.
Если вы предпочитаете винтажный или потрепанный вид, слегка отшлифуйте края и углы после покраски. Это раскрывает нижележащие слои и добавляет характер.
Подумайте о замене старых ручек на новую стильную фурнитуру. Это простое изменение может значительно повлиять на общий вид.
Запечатайте окрашенную поверхность прозрачным полиуретаном или воском, чтобы защитить новую отделку и сделать ее более долговечной. Следуйте рекомендациям производителя по времени высыхания и нанесению.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
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