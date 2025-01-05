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С какими цветами можно сочетать красный в интерьере? Лучшие сочетания

1:11
Недвижимость

С какими цветами лучше всего сочетать красный в интерьере

Существует множество оттенков красного. Выбирайте дополнительные оттенки в зависимости от того, какой красный цвет есть в вашем интерьере.

Шторка для ванной
Фото: Flickr by Master bath, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шторка для ванной

Так как красный — очень яркий цвет, не стоит сочетать его с другими доминирующими цветами. Выбирайте более приглушенные цвета для идеального сочетания.

Яркий оттенок красного будет хорошо сочетаться с белым, желтым, оранжевым, черным, синим и зеленым. Вишневый цвет хорошо сочетается с бежевым, серым, лазурным и песочным. Малиновый цвет в интерьере лучше всего сочетается с белым, черным и оттенками розового. Классический красный цвет также хорошо сочетается с темно-синим, деревом и металликом.

В каких помещениях лучше всего использовать красный

Используйте красный цвет в интерьерах с осторожностью. Избегайте оттенков красного в комнатах, где вы проводите больше всего времени — спальне, гостиной. Освежить интерьер красными тонами лучше всего в прихожей или ванной комнате.

 

Уточнения

Кра́сный (родственно ст.‑слав. красьнъ ‘красивый, прекрасный’), также червлёный, червонный, пунцовый, алый, багряный, багровый, рдяный (устар.) — область цветов в длинноволновой части видимого спектра, соответствует минимальным частотам электромагнитного излучения, воспринимаемого человеческим глазом.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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